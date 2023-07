Alba: “Romeo e Giulietta, l’amore è saltimbanco”

Mercoledì 26 luglio alle ore 21, in scena lo spettacolo “Romeo & Giulietta – l’amore è saltimbanco” per l’ultimo appuntamento della rassegna “Teatro all’Arena” a cura del Teatro Sociale “G. Busca”, nell’arena “Guido Sacerdote”, in via Accademia ad Alba.

A salire sul palco è la compagnia Stivalaccio Teatro con una commedia travolgente capace di divertire il pubblico e di farlo ridere fino alle lacrime.

La storia è ambientata a Venezia nel 1574, quando Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, decide di passare una notte nella Serenissima.



Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi, vengono incaricati di mettere in scena, in onore del principe, la più grande storia d’amore che sia mai stata scritta: Romeo e Giulietta. Due ore di tempo per provare lo spettacolo e, soprattutto, trovare la Giulietta giusta: ed ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, poetessa e “honorata cortigiana” della Repubblica disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. Va in scena, così, una “prova aperta”, in cui la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma, nell’intrecciarsi di trame, dialetti, canti, improvvisazioni, duelli e pantomime.

Gli Stivalaccio Teatro tornano al Sociale in una formazione a tre composta da Michele Mori, Marco Zoppello e Anna de Franceschi, dopo aver ottenuto l’apprezzamento degli spettatori nel corso della stagione 2022/2023 con “Arlecchino muto per spavento”. Il loro è un teatro che si rifà alla commedia dell’arte che gioca sull’improvvisazione e sulle connessioni fra teatro di strada, circo contemporaneo e pantomima. Il pubblico viene costantemente coinvolto in un susseguirsi di battute e trovate che stupiscono e coinvolgono.

Ingresso libero.

Prenotazione obbligatoria su teatrosocialebusca.eventbrite.com