Carofiglio, Paolini e Tozzi: a Saluzzo tris d’assi per "Attraverso Festival" e "Occit'amo"

Con un tris d’assi, Gianrico Carofiglio, Marco Paolini e Mario Tozzi, Saluzzo entra nel novero dei 23 comuni dell’ ottava edizione di Attraverso Festival, nato nelle terre Unesco World Heritage del Piemonte meridionale, itinerante in tre provincie piemontesi (Alessandria, Asti e Cuneo) e quattro territori (Langhe, Monferrato, Roero e Appennino Piemontese).

"Siamo felici per la nuova collaborazione con Paola Farinetti e Simona Ressico, curatrici di questa rassegna che vanta già otto anni di vita e che tocca zone fino ad oggi al di fuori del saluzzese. L’operazione di sinergia territoriale ha fatto sì che quest’anno anche le Terre del Monviso siano comprese in questo circuito, grazie alla collaborazione con Occit’amo e Green Community Terre del Monviso" Le parole di Attilia Gullino assessora alla Cultura all'inizio della conferenza di presentazione.

Prenotarsi in tempo per le date dei tre personaggi è il suggerimento degli organizzatori, visto i numerosi sold out che gli appuntamenti, oltre 40 tra concerti, spettacoli teatrali, incontri, dialoghi, “attraversamenti” stanno totalizzando nella rassegna.

“L’obiettivo della stessa è abbattere le frontiere immaginarie e reali, creando uno scenario unico nel nome della bellezza e del paesaggio umano, agricolo, architettonico e della resistenza culturale.

E’ un festival intenso, emozionale, originale, che è anche uno strumento turistico che porta a conoscere altri paesi – sottolinea Paola Farinetti- Il nostro programma ha l’ambizione di legarsi strettamente al luogo nel quale nasce, in collaborazione con amministratori ed enti locali ed è fatto di eventi pensati ad hoc, per i paesi che lo ospitano".

Carofiglio in programma mercoledì 26 luglio alle 21 nello spazio del Quartiere ( ex Caserma Musso) e in collaborazione con OccitAmo è una scelta che si annoda alla rassegna del Comune Trame di Quartiere – aggiunge l’assessora Gullino- rassegna che ha visto scrittori, intellettuali, opinion leader ospiti a Saluzzo, per la divulgazione delle loro opere letterarie e la condivisione del loro pensiero.

Una scelta che approfondisce il tema #parolenuove di questa edizione di Atraverso nrl periodo dal 15 luglio al 9 settembre, tra piazze, cortili, Forti, auditorium,giardini e natura, e che vuole provare a costruire un nuovo alfabeto per la contemporaneità. per far fronte ai grandi cambiamenti del nuovo millennio e a quello spaesamento che ne è conseguito, evidenzia Paola Farinetti in conferenza stampa a Saluzzo.

Mercoledì 26 luglio lo scrittore barese presenterà il suo ultimo lavoro “L’arte di guardarsi attorno. I personaggi del romanzo di investigazione”. Le sue storie parlano di sete di conoscenza, di ricerca di verità e arrivano a scavare molto più in profondità di quanto ci si aspetti, spingendosi nel sottobosco filosofico delle domande più importanti dell’uomo. È questa, per Carofiglio l’arte di investigare: «Il bravo investigatore, come il bravo combattente, è quello capace di adattarsi alle situazioni, piuttosto che opporsi ad esse. La metafora che preferisco, sul punto, è quella dell’acqua, che prende la forma del recipiente, che può fluire o travolgere» - racconta.

L’ingresso è a pagamento: 10 euro. I biglietti possono essere acquistati su: www.mailticket.it

Sempre a Saluzzo, al Quartiere, in piazza Montebello la sera di mercoledì 30 agosto alle 21, arriverà Marco Paolini con «un incontro fuori dal comune, un sogno organizzato e fantastico dentro il nostro genoma che contiene le tracce dell’evoluzione della nostra specie». L’attore, autore e regista, tra i nomi più noti del cosiddetto teatro civile, da sempre attento ai cambiamenti della società e dell’ambiente, porta nuovamente il suo spettacolo Antenati – The grave party cercando di immaginare cosa succederebbe se convocassimo i nostri avi per una riunione di famiglia e condividessimo con loro le nostre preoccupazioni sulla disastrosa traiettoria verso un danno irreversibile al pianeta

Ingresso a pagamento: 20 euro: i biglietti possono essere acquistati su: www.mailticket.it

La terna di appuntamenti saluzzesi proposti da Attraverso Festival con OccitAmo si chiude con Mario Tozzi sabato 2 settembre sempre alle 21 e alla ex Caserma Musso.

Con le sue abilità nel rendere semplici ed accessibili temi complessi, con tono affabulatorio e leggero Tozzi porterà sul palco il monologo Appunti per un nuovo mondo, per mettere a fuoco con sintesi e precisione quelle realtà scientifiche legate all'ambiente per le quali tutti proviamo curiosità.

Geologo, autore, saggista, conduttore tv e ricercatore, affronta in modo coinvolgente temi come consumi di risorse naturali ed energetiche, produzione e riduzione dei rifiuti, alimentazione, consumi idrici, energia, con dati scientifici, contestualizzati alla realtà locale e riferiti alla condivisione dei problemi ambientali a livello planetario.

Ingresso 8 euro, acquistabile www.mailticket.it Informazioni sugli appuntamenti del festival : www.attrversofestival.it

