Concerto di Ferragosto a Paesana: come e dove acquistare i biglietti per le navette

In occasione del 43esimo Concerto di Ferragosto a Bric Lombatera di Paesana, le strade provinciali che conducono prima al Trincerone e poi a Pian Munè saranno chiuse al traffico (compresi pedoni e biciclette) dalla serata del 14 agosto sino a fine evento.



Ciò premesso, l'unico modo per poter percorrere i tratti di strada provinciale è utilizzare il comodo servizio navetta, gestito dal Consorzio GrandaBus. Grazie ad una fattiva e ormai collaudata collaborazione, il Consorzio GrandaBus il 15 agosto metterà a disposizione una flotta di 35 autobus, che a ciclo continuo percorreranno la tratta dal concentrico di Paesana sino al sito del concerto per il trasporto degli spettatori.



Le prime corse delle navette partiranno alle 7, dalla zona di carico prevista in Via Pratogugliemo, nell'area a fianco della chiesa Confraternita di Santa Croce. L'ultima corsa è invece prevista per le ore 18.30.



I BIGLIETTI

I biglietti si possono acquistare online, sul portale dedicato https://moeves.it/paesana2023/, al costo di 8 euro a persona (andata/ritorno). Ci sarà poi anche la possibilità di fare il biglietto in loco, il 15 agosto, dalle casse che verranno predisposte nella zona delle partenze, al costo di 10 euro a persona (andata/ritorno). Il biglietto online velocizzerà i tempi di accesso al servizio. Sulle navette potranno viaggiare anche i cani (che dovranno essere provvisti di museruola).



Animali e bambini al di sotto di un metro di altezza viaggeranno gratuitamente.