Domenica 23 luglio è Miss Cervasca 2023

Cervasca sta per diventare il palcoscenico di un evento indimenticabile, pronto a celebrare la bellezza femminile sotto i riflettori. Il concorso Miss Cervasca 2023 si terrà domenica 23 luglio alle ore 17:30 e sta cercando le partecipanti più affascinanti e talentuose della zona. Preparati a metterti in mostra e a vivere un'esperienza che potrebbe cambiare la tua vita!

Ma perché dovresti prendere parte a questo bellissimo evento? Semplice: la vincitrice di Miss Cervasca avrà l'opportunità di partecipare alla finale nazionale di Miss Provincia Granda su una suggestiva nave da crociera! Questa è solo l'inizio di un'avventura straordinaria che aspetta la ragazza che si aggiudicherà il titolo a Cervasca.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo concorso è la sua iscrizione gratuita. Non dovrai preoccuparti di pagare alcuna quota: tutto ciò che devi fare è contattare il numero 335-5350787 per confermare la tua partecipazione e avrai la possibilità di vivere questa meravigliosa esperienza.

Miss Cervasca non è solo una competizione basata sull'aspetto fisico, ma cerca di trovare una ragazza che sappia incantare il pubblico con il suo carisma, la sua personalità e il suo talento. Uno degli obiettivi principali di questo concorso è quello di promuovere l'autostima e la fiducia in sé stesse nelle partecipanti. Ogni ragazza ha il potenziale per eccellere e i giudici saranno alla ricerca di ragazze autentiche e carismatiche, pronte a mostrare il loro meglio sul palco.

Sei pronta ad accettare questa sfida emozionante? Chiama subito il 335.5350787 per confermare la tua partecipazione.

Location: Al Cetty Bar - Piazza Bernardi 16 – Cervasca.