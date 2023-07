Il Barbiere di Siviglia”: torna a Bra l’appuntamento con l’Opera in Piazza

“Largo al factotum della città!”: la nota melodia che celebra le abilità di Figaro ne “Il Barbiere di Siviglia” risuonerà martedì 1° agosto a Bra, in occasione del tradizionale appuntamento con l'Opera in Piazza. Quest'anno, nel suggestivo scenario barocco di piazza Caduti per la Libertà, protagonista sarà l'opera buffa di Gioachino Rossini. Inizio spettacolo ore 21.

La storia si svolge in Spagna. Il conte Almaviva è perdutamente innamorato della graziosa Rosina. Ma è disperato perché non sa come comportarsi per conquistarla, poiché la fanciulla è costantemente sorvegliata dal suo tutore, Don Bartolo, il quale segretamente ha intenzione di convincere la ragazza a sposarlo. Almaviva chiede aiuto al barbiere Figaro, personaggio noto a tutti come il “factotum della città”. Quest’ultimo farà di tutto per aiutare il Conte a ottenere il cuore della sua amata. L’Opera, in principio intitolata “Almaviva, o sia l’inutile precauzione”, fu composta da Gioacchino Rossini dopo i tentativi falliti di Francesco Morlacchi e, prima di lui, da Giovanni Paisiello. Il teatro Argentina di Roma ha ospitato la prima rappresentazione il 20 febbraio 1816, ottenendo un enorme successo, che prosegue ancora ai giorni nostri. In scena il baritono Gabriele Nani, artista conosciuto in tutto il mondo, che interpreterà Figaro. La soprano Scilla Cristiano sarà Rosina, mentre il tenore Enrico Iviglia sarà il Conte Almaviva e il baritono Marco Sportelli Don Bartolo. Dirige l’Orchestra il maestro Stefano Coppo; la regia è affidata a Alfonso De Filippis.

A partire da lunedì 24 luglio i biglietti potranno essere acquistati in prevendita al costo di 10 Euro presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, a Palazzo Mathis, con orario 9 – 12,30 da lunedì a domenica, o attraverso ticket.it. È possibile prenotarsi telefonicamente al numero 0172.430185. La sera del 1° agosto, dalle ore 20, i biglietti potranno essere ritirati o acquistati direttamente in piazza. I posti non sono numerati.

L’evento, proposto dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - Gruppo Comunale di Bra ODV, in collaborazione con il Comune di Bra, gli Amici della musica di Savigliano e con il sostegno di Fondazione CRC, sarà occasione di riflessione e possibilità di adesione “al dono”, segno di speranza e di vita ai tanti pazienti, oltre 9000, in lista d’attesa per un trapianto.