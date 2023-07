Le Nozze di Figaro della Saluzzo Opera Academy  

Ritorna alla Scuola APM nel periodo estivo la Saluzzo Opera Academy, l’istituto di formazione operistica e teatrale realizzato dall’Accademia dell’Opera di Berlino che offre opportunità uniche a giovani talenti emergenti di affinare le proprie abilità artistiche e di esibirsi in produzioni di alto livello.

Sono circa una cinquantina i giovani cantanti e musicisti giunti a Saluzzo nel mese di luglio per lavorare all’allestimento dell’opera buffa di W. A. Mozart “Le Nozze di Figaro”.



Per i giovani di provenienza internazionale la Summer School è occasione per migliorare la padronanza dei linguaggi fondamentali dell'opera e di venire a contatto con la cultura e il territorio italiano.

L’Opera Mozartiana verrà rappresentata ne giardini della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale in tre serate consecutive, il 24, 25 e 26 luglio, alle ore 19, con la regia di Vivien Hewit e la direzione orchestrale di William Kelley.



Ambientata in un castello a Siviglia, Spagna, la trama ruota attorno ai personaggi di Figaro e Susanna, due servi che stanno per coronare il loro amore con il matrimonio. Tuttavia, il Conte Almaviva, padrone del castello, intende interferire con i loro piani, dando vita a una serie di intrecci e sorprese che coinvolgeranno anche gli altri servitori presenti nella residenza.

Cast: Rahel Erki, Julia Anne Ernst, Misato Makiyama, Louise Engeseth, Zihan Xiu, Julia Pérez Arquillo, Julian Purdy, Trystan Aguerre, Eric Schoeffler, Shakti Pherwani, Natalie Turner, Maria Milenic, Susanna Heard, Caitlin Toohey, Cynthia Hill, Evan Myles Byrne, Isaac Rodriguez Camargo, Simone Patrone, Emma Ritto, Alice Hermand, Charlotte Green, Gabriel Boston-Friedman, Graydon Conolly, Khoa Tran, Tracy Chin, Giulio Alessandro Bocchi

Orchestra: Luke Stikeleather, Camilla Caldwell, Isabella Cowart, Alvin Rojas Politi, Camilo Andrés Gallardo Olguin, Zoe Loversky, Alexander Levinson, Tujia Niitynen, Stefanie Van Gool, Cristian Gonzalez, Samuel Maximilian Kunde, Miles Wazni, Ashley Pratz, Adelaide Braunhill, Carson Meritt, Willow Otten, Markus Wüthrich, Daniel Venglar.



L’ingresso è gratuito previa prenotazione all’indirizzo: tickets.saluzzooperaacademy@gmail.com.

