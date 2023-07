Saluzzo: legno, Frisona e frutta al centro della Mostra Nazionale della Meccanica Agricola

La 76a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, giunta alla sua 15a edizione Nazionale, si svolgerà da sabato 2 a lunedì 4 settembre 2023 nell’area espositiva di 40 mila metri quadrati del Foro Boario (via Don Giacomo Soleri, 16).



La tradizionale rassegna di fine estate si inserisce tra gli eventi della grande Festa Patronale di San Chiaffredo, che dal 30 agosto al 7 settembre offrirà al pubblico una settimana ricca di musica e di spettacoli. Anche quest’anno ad essere protagoniste nei 550 stand espositivi della fiera specializzata che fa incontrare i protagonisti del settore primario e il pubblico generalista saranno la frutticoltura, l’innovazione nella meccanizzazione, l’allevamento della razza bovina Frisona, la produzione e la lavorazione legno, tutte attività che da sempre caratterizzano il paesaggio agricolo della pianura e delle valli del Monviso. La Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla Città di Saluzzo in collaborazione con le aziende del settore Supertino, Vaudagna e Olimac.



Per maggiori informazioni telefonare allo 0175/43527 o scrivere a info@fondazionebertoni.it o seguire i canali social ufficiali Facebook e Instagram.



Tra i tanti eventi collaterali in preparazione, da sottolineare quello inserito nella Festa Patronale di San Chiaffredo con il noto geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi e quello organizzato dalla Mostra della Meccanica Agricola con il meteorologo e conduttore televisivo Paolo Sottocorona, due appuntamenti che riportano l’attenzione sulle ricadute del cambiamento climatico in agricoltura.



Riconfermate nel programma della mostra 2023 la 50a Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e il 18° Junior Show Regionale, due iniziative organizzate da Ara Piemonte per presentare la razza bovina Frisona Italiana ed il comparto dell’allevamento da latte, un’occasione imperdibile per vedere le migliori vacche lattifere della nostra regione.



In crescita l’Area tematica Filiera del legno del Monviso, nata dalla volontà esplicita di caratterizzare una Mostra Nazionale che rappresenta un territorio ricco di prodotti e produttori, ditte specializzate, comparti differenti, ma che anche sa raccontare un fortissimo legame con le vallate montane, con i territori alpini e quindi con le caratteristiche di un settore primario specializzato. L’area, oltre a rafforzare l’offerta espositiva dell’evento, completa la rappresentazione del tessuto produttivo territoriale ed è rivolta all’utenza tecnica, professionale e hobbistica dei prodotti e dei servizi delle filiere del legno, della manutenzione del territorio montano e dell’agricoltura di montagna, nonché all’utenza privata curiosa e interessata.



La consulenza straordinaria dello staff organizzativo di Boster Nord Ovest, evento leader in Italia nel settore forestale e delle filiere del legno, facilita un percorso di crescita di una mostra che si candida a diventare il punto d’incontro ideale per gli operatori professionali del settore forestale grazie alla posizione geografica di Saluzzo all’imbocco delle principali valli del Cuneese.



L’area ospiterà anche la terza esibizione del legno locale organizzata da Lucio Vaira (Walden srl) e Marco Bonavia nell’ambito del progetto GreenChainSAW4Life e con il supporto degli uffici forestali delle Valli Po e Varaita, iniziativa che intende valorizzare il legname del Monviso fortificando il legame tra proprietari forestali, imprese boschive e la filiera di prima e seconda trasformazione.