Torna "Mondovì e motori - a un passo dal confine", la festa estiva dei mezzi pesanti d'epoca

Grande attesa, nel weekend, per la seconda edizione di “Mondovì e motori – a un passo dal confine”, la rassegna di camion d’epoca che collega la capitale del monregalese al Colle della Maddalena.



Il programma si svolgerà sui giorni di sabato 22 e domenica 23 luglio. Quest’anno andrà in scena un vero e proprio viaggio “nel tempo”, dagli anni ‘40 ai ‘90 (con la novità della presenza anche delle Coriere d’epoca): a farla da padrona i mezzi pesanti come i Lancia 3Ro, i veicoli medio piccoli Fiat, gli OM, gli auto treni e gli autoarticolati, per circa 60 mezzi totali.



Si parte alle 8 di sabato con il ritrovo al Filatoio di Caraglio e, alle 8.30, con la partenza a gruppi per il Colle della Maddalena. Il passaggio al confine di Stato è previsto per le 11. Alle 16 si farà ritorno a Mondovì, dove avrà luogo – in piazza Ellero – l’esposizione ufficiale dei mezzi: alle 20.30 è prevista la cena e, a seguire, il pernottamento all’Hotel La Ruota di Pianfei.



Domenica la giornata inizierà alle 10 con la visita al Museo della Stampa e alla torre del belvedere, poi alle 14.30 si proseguirà con la visita al Museo della Ceramica. Il termine della manifestazione è previsto per le 18.



C’è ancora tempo per iscriversi, contattando il 3483310229 (Luca Isoardi), 335225700 (Silvano Bruno) e il 3355719441 (Mimmo Bongioanni).