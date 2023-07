Tutto pronto per la finale del Torneo delle Leggende a Pradleves

Si svoglerà domani, venerdì 21 luglio, la finale del Torneo delle Leggende di calcio a 7 a Pradleves. In campo si affronteranno la formazione dei Galot contro i Blues Brother. La competizione avrà luogo alle ore 22 presso il campo sportivo del paese della Valle Grana. La competizione giunge al capitolo finale dopo la grande partecipazione di pubblico occorsa ai campi lo scorso lunedì con le semifinali tra l’AcPicchia uscito sconfitto per 5 a 1 con i Galot e i Perano Proget che hanno perso per 3 a 1 la partita con i Blues Brother. Le due squadre sconfitte si affronteranno in finalina prima del match che stabilirà il vincitore di questa edizione del Torneo delle Leggende.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco del comune.