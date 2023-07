“Il piatto forte dei rifugi” fa tappa a Monterosso Grana

Domenica 23 luglio, la videomaker e giornalista Tiziana Fantino presenta a Monterosso Grana, il filmato: "Il piatto forte dei rifugi - Camminando dalle Alpi Marittime alle Alpi Cozie".

Un filmato girato in ‘presa diretta’ nei presidi in quota per la promozione dell'offerta gastronomica semplice e sostenibile proposta da 15 gestori di rifugio delle Alpi Marittime e Alpi Cozie

Appuntamento da non perdere (domenica 23 luglio alle 21) con la proiezione del filmato “Il piatto forte dei Rifugi - Camminando dalle Alpi Marittime alle Alpi Cozie” presso “Al Camp” Oratorio nel concentrico di Monterosso Grana.

Un racconto in ‘presa diretta’ di piatti unici e sostenibili della cucina dei presidi alpini preparati dai gestori di quindici rifugi delle nostre Alpi.