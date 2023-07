Anna Maddalena Basso nominata alla guida della Direzione Professioni Sanitarie dell'Asl Cn1

Anna Maddalena Basso è stata nominata direttore della struttura complessa Direzione delle Professioni Sanitarie dell’Asl CN1, dopo averne svolto le funzioni sin dal 2017.



La dottoressa Basso, classe 1969, ha una lunga esperienza nell’ambito delle Professioni Sanitarie e ha dimostrato competenza e dedizione nel corso della sua carriera.



Dopo aver ottenuto il Diploma da Infermiera nel 1995, ha continuato a investire nella sua formazione. Nel 2004 ha ottenuto il Master Universitario di I livello per le Funzioni di Coordinamento, nel 2008 ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso l'Università degli Studi di Genova, con la votazione di 110/110 e lode e nel 2021 un Master di secondo livello in Management delle Aziende Sanitarie.



La dottoressa Basso ha iniziato la sua carriera come infermiera presso l'ex Asl 17 di Savigliano nel 1997. Successivamente, ha proseguito il suo percorso professionale in Asl CN1, con l’attribuzione dal 2006 del ruolo di Coordinamento presso la Direzione delle Professioni Sanitarie. Nel luglio 2017, è stata nominata Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica presso l'Asl CN1.



La dottoressa Basso è inoltre docente presso il Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Cuneo, dell'Università di Torino, con pregressa attività di docenza nei percorsi formativi per Operatori Socio Sanitari e nella formazione continua delle professioni sanitarie ed ha all’attivo, come coautrice, numerose pubblicazioni di settore.



"La sua nomina come direttore del Servizio rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera e testimonia il pieno riconoscimento del suo impegno nel sistema delle Professioni Sanitarie", il commento che arriva dall'azienda sanitaria.