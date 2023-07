Auto si ribalta a Sanfront, occupanti incastrati liberati dai soccorritori

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 luglio a Sanfront, in via Valle Po, intorno alle ore 15.

Una Fiat 500X verde con tre persone a bordo, guidata da un torinese, percorreva la Provinciale quando è uscita pesantemente di strada sulla sua sinistra, finendo nel prato adiacente dopo aver capottato. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo per poter liberare i coinvolti, successivamente presi in cura dal personale sanitario in loco con autoambulanza e elisoccorso.



Sul posto anche i carabinieri per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Nessuno dei tre occupanti risulta aver subito ferite di grave entità.