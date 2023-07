Alba Cheer: tryouts 2023 tra conferme e novità

I tryouts per la stagione sportiva 23-24 di Alba Cheer si sono svolti nella giornata di domenica 16 luglio presso La Palestra Titans.

Ospiti per l'occasione i coach di Cheer IQ, che ormai da diversi anni collaborano con i Titans e che anche nella nuova stagione saranno al fianco di allenatori e atleti.

I numerosi atleti coinvolti nella giornata di selezione andranno comporre le liste complete dei sette team agonistici in programma nel nuovo anno. L'aspetto più importante è infatti proprio la scelta di allestire un team in più rispetto alla stagione appena conclusa.

La novità è l'aggiunta del terzo team agonistico nella categoria peewee, per bambini fino ai 12 anni, dove la bontà del lavoro svolto nel settore pre-agonistico ha fatto sì che la nomenclatura del team Entry Titans sarà ora associata ad una effettiva squadra agonistica, insieme ai già presenti Happy Titans e Little Titans.

Tre team confermati anche nel comparto junior, dove le molteplici variabili anagrafiche e tecniche possibili hanno offerto agli allenatori la migliore soluzione per rendere le squadre il più omogenee e di conseguenza competitive possibile. Junior Titans, Youth Titans e Young Titans rimangono i nomi dei team, pensati per assecondare le effettive capacità tecniche delle atlete che li comporranno.

Punta di diamante di tutto il movimento sarà ancora una volta l'affermato team Titans Six, che nella categoria senior porterà in pedana le massime difficoltà, rappresentando come sempre il punto di arrivo per ogni atleta della palestra.

L'organizzazione dei gruppi con le liste degli atleti sarà resa nota nei prossimi giorni; nel frattempo la riflessione che emerge dai tryouts è come ogni anno si stia assistendo ad un costante crescere del numero di atleti capaci di presentare elementi di assoluta difficoltà. Un segno della bontà di un lavoro tecnico che ormai li coinvolge fin dalla giovanissima età.