Assolo con record di Alessio Romano nel Km Verticale di Rocchetta Belbo (FOTO)

È partito con il pettorale numero 1 e ha divorato i 3,2 km con 400 metri di dislivello sul crinale della Valle Belbo fermando il cronometro nel tempo di 17’25’’, 9 secondi meglio del precedente primato di Gabriele Gagliardi, che resisteva dal 2018.

Autore della grandissima performance è stato ieri sera Alessio Romano, diciassettenne tesserato ASD Roata Chiusani nel crono Vertical del Moscato organizzato dalla società Dynamic Center, con la collaborazione del comune di Rocchetta Belbo.

Il giovane atleta di Demonte, sul podio nel mondiale di categoria di corsa in montagna 2022 e nei campionati italiani 2023, ha preceduto di quasi due minuti Jacopo Musso (Atletica Saluzzo) e di tre minuti Mattia Rossi (Sportification), due fortissimi atleti nella corsa in salita: per fare un parallelo recente con il ciclismo, il risultato ha ricordato la cronometro del Tour de France in cui Jonas Vingegaard ha inflitto a Tadej Pogacar e Wout Van Aert, non due qualsiasi, un distacco straordinario.

In campo femminile la vittoria è andata a Beatrice Cane (Libera) 24° assoluta, davanti a Lacqua Ornella (Brancaleone) e Prato Daniela (Atletica Gillardo).

Ottime prestazioni anche per i master Marco Musso (Brancaleone) 4° assoluto, Paolo Chiusano (Atletica Asti 2.0) 5° assoluto, del veterano Paolo Musso (Atletica Saluzzo) 7° assoluto e della portacolori di casa Claudia Massari 2° di categoria.

Buona la partecipazione e ottimo il lavoro dei cronometristi e dell’organizzazione, che ha predisposto un percorso molto tecnico, impegnativo, ma molto spettacolare, nel contesto di un territorio patrimonio Unesco di indiscusso fascino.

Non resta che augurare ad Alessio Romano di battere ancora il record nella prossima edizione e di proseguire nel migliore dei modi la stagione e la carriera, anche nello sci di fondo, dov’è uno dei giovani cuneesi più promettenti.

Dal suo modo di comportarsi non c’è dubbio che la serietà e la passione per lo sport lo potranno portare lontano. In Valle Belbo si disputerà tra il 22 e il 24 settembre prossimi l’Ultra Trail del Moscato con partenza da Santo Stefano Belbo e distanze 10-21-54 Km e per la prima volta 106 km (5000 mt. Dls+) per veri specialisti dei Trails lunghi.

Info su infoynamic-center.it

Iscrizioni: su www.dynamic-center.it