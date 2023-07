Racconigi Cycling Team: domenica 23 appuntamento con la “San Gabriel Gold Race”

Secondo appuntamento consecutivo sulle strade del Veneto per il Racconigi Cycling Team, che nella mattinata di domenica 23 luglio prenderà parte alla “San Gabriel Gold Race”, abbinata alla seconda edizione del “Memorial Renzo Tonon”, gara open predisposta dalla regia organizzativa del G.S. San Gabriel A.S.D. a Levada di Ponte di Piave, in provincia di Treviso.

94,7 i chilometri totali di gara, spalmati lungo le strade di un circuito cittadino, lungo 8600 metri, da ripetere per 11 volte e particolarmente adatto alle ‘ruote veloci’ del gruppo.

Il ritrovo è fissato alle ore 7:00 in via della Vittoria 2/B a Levada di Ponte di Piave (TV), dove la competizione prenderà il via alle ore 9:00 in punto. Il team manager Claudio Vassallo potrà contare sulle prestazioni delle junior Arianna Giordani, terza classificata al “Gran Premio Sinergas spa San Felice 1893 Banca Popolare” di Massa Finalese (MO), medaglia di bronzo al recente “Trofeo Antonietto Rancilio Ladies” di Parabiago (MI) e dominatrice del “Memorial Bussolati Asfalti” di Bianconese di Fontevivo (PR), Asia Rabbia, campionessa italiana su pista nella prova della velocità a squadre, ed Alessia Sgrisleri, e le under al primo anno di categoria Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato, già terza classificata nella gara disputata a San Miniato (PI).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “SAN GABRIEL GOLD RACE - MEMORIAL RENZO TONON” A LEVADA DI PONTE DI PIAVE (TV):

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce

LA JUNIOR IRENE CAGNAZZO IN RITIRO CON LA NAZIONALE ITALIANA

Prosegue intanto il ritiro in altura della cuneese di Bra Irene Cagnazzo, convocata dal commissario tecnico della nazionale italiana Paolo Sangalli in vista del “Campionato del Mondo Donne Junior”, in programma sabato 5 agosto sulle strade di Glasgow (Gran Bretagna).

Al termine del raduno di Livigno (SO), previsto per venerdì 28 luglio, saranno svelati ufficialmente i nomi delle azzurre che difenderanno i colori della nazionale italiana nella rassegna iridata.