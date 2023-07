Tennistavolo: Simone Garello ok ai Campionati Europei Giovanili di Gliwice

Proseguono i Campionati Europei Giovanili di Gliwice, in Polonia, per il verzuolese Simone Garello che si è è ben comportato nelle prime gare individuali della competizione.

Garello si è qualificato per i sessantaquattresimi dopo avere chiuso il gruppo 17 al secondo posto, in virtù delle vittorie per 3-0 (11-2, 11-6, 11-3) contro l'estone Artur Koptelkov e (11-5, 11-4, 11-3) contro il maltese Matthew Carl Zammit e della sconfitta 1-3 contro lo sloveno Luka Jokic.

Il cadetto cuneese è ora atteso dalla sfida con lo svizzero Samuel Durrleman.

Per quanto riguarda i doppi nei trentaduesimi Simone Garello e Oliver Mankowski affronteranno gli spagnoli Dario Salcedo e Cristian Sanchez.

Mentre nei sessantaquattresimi del misto alle 11,30 Garello e Daverio saranno impegnati contro gli inglesi Ralph Pattison e Sienna Jetha