Un mese di Stracôni per festeggiare le 40 edizioni

STRACÔNI 2023 - Comunicato stampa n. 1

In queste calde giornate di luglio siamo completamente proiettati sul calendario di iniziative ed eventi che vogliamo proporre a partire da ottobre, perché le 40 edizioni di Stracôni meritano di essere celebrate in un modo spettacolare e il lavoro che il comitato sta svolgendo già da mesi per organizzare tutto nel dettaglio è immenso. Faremo salire la temperatura emotiva del popolo della Stracôni, in un crescendo di stupore e coinvolgimento capace di richiamare l’attenzione di un grande pubblico.

I protagonisti di ogni nostra proposta sarete voi, che dal 1979 con stima, affetto e fiducia partecipate con entusiasmo ad ogni nostra manifestazione! Le novità per i festeggiamenti delle 40 edizioni non sovrasteranno gli appuntamenti classici. Quella del 2023 sarà una Stracôni allo stesso tempo tipica e innovativa.

La stracittadina manterrà il solito format, quello a cui siamo tutti affezionati per il suo clima di semplicità, festa e condivisione che regala ogni volta. A grande richiesta ci sarà anche la corsa competitiva del sabato pomeriggio, la FastCôni. Ricchi dell’esperienza passata, proporremo un rinnovato calendario degli Special Events organizzati in sinergia con gli Enti e le Associazioni.

Riproporremo le collaborazioni con il Museo Diocesano, il Parco Fluviale Gesso e Stura, in particolare con eventi studiati per i più piccoli, la Confcommercio e la Confartigianato per promuovere il turismo sotto diversi aspetti. Tutto il calendario è stato pensato secondo i nostri valori di sempre: sport, inclusione e cultura. La curiosità per l’organizzazione della 40° edizione della Stracôni è sempre più forte… è arrivato il momento di svelare cosa abbiamo in programma per stupire. I festeggiamenti inizieranno fin da ottobre.

Attraverso i nostri canali social abbiamo fatto accenno alla memoria storica racchiusa negli archivi Stracôni e alla volontà di condividere con tutti i cittadini questo patrimonio di storia, cultura e società.

Organizzeremo una mostra in Sala San Giovanni. Dal 27 ottobre al 26 novembre sarà possibile immergersi in uno spaccato del nostro recente passato, potremo ricordarci come eravamo noi e come era Cuneo, stupirci dei cambiamenti raggiunti in 40 anni. Lo faremo ampliando il punto di vista al contesto storico mondiale, il clou dell’esposizione sarà il raffronto tra immagini e video della nostra stracittadina con quelle degli avvenimenti che hanno segnato le tappe più importanti a livello globale.

Sarà un percorso storico coinvolgente e stimolante, inviteremo le scuole per offrire loro un modo diverso per interfacciarsi allo studio della storia, della società e della politica. In concomitanza con la mostra organizzeremo visite guidate e laboratori per le scuole elementari e medie per renderle protagoniste di momenti didattici attraverso dei laboratori interattivi.

La mostra è solo il primo di una serie di appuntamenti organizzati appositamente per condividere con la città l’orgoglio di essere arrivati alla 40° edizione. Il fine settimana della Stracittadina sarà speciale. A partire dal venerdì sera, sarà possibile gustare le eccellenze gastronomiche locali nella formula street food presso il nuovo Villaggio del Gusto. Sarà allestito anche un Villaggio del Benessere dove si potranno fare screening e si parlerà di salute e prevenzione.

Non mancherà il solito Villaggio di Proposte dove poter incontrare i nostri sponsor e le associazioni di volontariato del territorio. Non è finita qui: la domenica della Stracôni, il 12 novembre, festeggeremo a dovere le 40 edizioni condividendo 40 metri di pane e nutella. Era doveroso spegnere le candeline con tutti voi per festeggiare il nostro compleanno!

In aggiunta a questo ricco programma, abbiamo organizzato anche degli appuntamenti speciali per stupire, coinvolgere ed emozionare il nostro pubblico. Sabato sera dopo aver acclamato i velocisti della FastCôni potremo godere dello spettacolo Stracôni Segni d’Aria, l’esibizione di danza verticale della compagnia LINEAdARIA che danzerà con indosso i costumi della eco-stilista Italia Furlan. Lo spettacolo è organizzato grazie ad una iniziativa promossa da Peraria.

La serata continuerà con Stracôni ECO-ÀPORTER all’Open Baladin. Sfileranno le eco-collezioni di Italia Furlan realizzate con il riciclo di materiale di esposizioni fieristiche e aziendali. Questa sfilata sarà il primo progetto di un’iniziativa più grande che coinvolgerà le scuole: presenteremo un contest dove gli studenti si sfideranno come eco-stilisti per recuperare i materiali espositivi della mostra Stracôni. Il vincitore vedrà sfilare il proprio progetto nell’edizione del 2024 grazie alla realizzazione di Italia Furlan.

Cogliamo l’occasione per segnalare che stiamo cercando per la sfilata 15 persone di ogni età e genere che abbiano voglia di mettersi in gioco. Per informazioni e adesioni è possibile contattarci via e-mail all’indirizzo foto@straconi.it. L’edizione per festeggiare le 40 Stracôni promette divertimento per tutti.

Per essere aggiornati sul calendario completo delle iniziative, per le modalità di partecipazione e per altri dettagli si rimanda ai nostri canali ufficiali www.straconi.it