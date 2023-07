Volley Femminile: entro domani la Commissione di Ammissione ai Campionati della Lega comunicherà alla Fipav le squadre regolarmente iscritte in A1 e A2

Sono ore calde anche nella Lega Femminile di serie A. Entro il termine del 21 luglio, praticamente domani, la Commissione di Ammissione ai Campionati della Lega femminile di serie A consegnerà alla Fipav l’elenco delle formazioni aventi i requisiti necessari per l’iscrizione e la partecipazione ai prossimi Campionato di A1 e A2.

A breve, dunque, si scoprirà se tutte le formazioni hanno ottenuto l’ok della Lega. Al momento non trapelano notizie, anche se il sentore è che per tutte le compagini possa scattare il semaforo verde, comprese ovviamente Cuneo (A1) e Mondovì (A2). Per quanto riguarda la serie A2, attende buone nuove anche l’Altino, unica squadra ad aver inoltrato domanda di ripescaggio in serie A2.

Tuttavia, se tutte le domande d’iscrizione alla seconda serie Nazionale venissero giudicate in regola, le possibilità della squadra abruzzese di vedersi inserita nel gruppone della serie A2 sarebbero piuttosto scarse, anche perché ciò vorrebbe dire portare il numero delle squadre a 21. L’inevitabile conseguenza sarebbe quella di dover ricorrere alla composizione di un girone dispari da 11 squadre e un altro da 10, con comprensibili disagi di calendario.

Una volta stabilite le ammissioni al Campionato, infine, bisognerà attendere la composizione dei due gironi di A2, che salvo sorprese dovrebbero scaturire solo ed esclusivamente sulla base del ranking delle squadre, senza dunque un criterio di carattere geografico.