È partito a Mondovì e Savigliano il progetto Bimbingamba zerosei

Una corretta alimentazione e una adeguata attività fisica a partire dai primi anni di vita sono condizioni necessarie per una prevenzione precoce di molte delle malattie degenerative dell’età adulta. Gli studi scientifici dimostrano infatti che uno stile di vita non corretto nella prima infanzia condiziona pesantemente lo stato di salute degli individui in età adulta.

Il progetto, destinato a tutti i bambini residenti a Mondovì e Savigliano nati tra il 2018 e il 2023, dopo una lunga fase di preparazione - rallentata anche dalla pandemia da Covid-19- è partito nell’aprile scorso e avrà una durata di 2 anni.

I genitori che aderiranno dovranno compilare un questionario guidato sull’alimentazione, sullo stile di vita e sulle caratteristiche della famiglia, saranno invitati a recarsi dal loro pediatra per effettuare un “bilancio di salute” e riceveranno tramite l’App informazioni di interesse sui temi dell’alimentazione e dell’attività fisica.

Bimbingamba Zerosei è una grande occasione per genitori e bambini di essere protagonisti di un innovativo programma - unico in questo momento in Italia - per promuovere l’adozione nel quotidiano di sane, gustose, divertenti abitudini, basate sulla dieta mediterranea, che possano aiutare i bambini a crescere bene, per contrastare il sempre più diffuso problema di scelte non appropriate nello stile di vita, ricordando che piccoli cambiamenti possono produrre grandi differenze nelle età successive.

I dati raccolti, nel pieno rispetto delle norme relative della privacy e dell’anonimato, saranno utilizzati da un team di esperti dell’Università del Piemonte Orientale per una ricerca scientifica che consentirà una mappatura del sovrappeso e dell’obesità nei bambini da zero a sei anni nei territori interessati e permetterà di sviluppare in futuro azioni di intervento sempre più efficaci.

Dare la propria adesione significa fornire un contributo fattivo a un importante programma di promozione della salute dei bambini. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e realizzato in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, la Fondazione Collegio Carlo Alberto, il Comune, le Scuole dell’infanzia e primaria e i Pediatri di famiglia.

