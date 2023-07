Premio in Campidoglio a Roma per il banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi

La buona internalizzazione, quella sana e non speculativa (sinonimo quest'ultima della declinante delocalizzazione), produce cultura e professionalità. Sono queste le due parole chiave che si trovano impresse sulla targa che mercoledì pomeriggio il banchiere, appunto internazionale, scrittore e saggista Beppe Ghisolfi ha ricevuto in Campidoglio, sede del Consiglio e delle istituzioni municipali capitoline, dal consulente e manager Flavio Boccia nel contesto di un importante convegno patrocinato dal Comune di Roma, dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, dall'onorevole Fabrizio Santori, dalla società Flavio Boccia and Partners e dalla House Brokers International.

Il simposio ha permesso di mettere in evidenza, di fronte a un uditorio molto qualificato e partecipativo in un periodo dell'anno contrassegnato dal richiamo delle ferie, le potenzialità dei settori distintivi del made in Italy sui mercati esteri, laddove i più recenti sviluppi, seguiti alla fase post pandemica e agli scenari della guerra in Ucraina, hanno certificato, soprattutto per le piccole e medie imprese, che la dimensione domestica e interna non è più sufficiente e necessita di essere integrata da una crescente proiezione verso aree e destinazioni di Paesi terzi molto ricettive verso l'offerta dei nostri beni e servizi.

In tal senso, è stato molto apprezzato il contributo del professor Beppe Ghisolfi, che da decenni porta avanti i precetti dell'educazione finanziaria come veicolo di dialogo con l'economia reale, dove lo stato di salute dei conti, e la loro corretta gestione strategica ed esecutiva, consente alla componente produttiva di qualsiasi azienda, quale che sia il suo settore merceologico di appartenenza, di espandersi ragionevolmente e di raccogliere delle opportunità di finanziamento e di sostentamento che in altra situazione non sarebbero state accessibili.

L'educazione finanziaria diventa pertanto educazione all'export e alle missioni di mercato oltre confine, operando in sintonia con gli studi di consulenza specialistica, con le società di gestione del risparmio e dei fondi patrimoniali - che investono in imprese innovative e a spiccata vocazione internazionale - e con le agenzie governative, come la SACE, la cui mission è assicurare piani personalizzati di accompagnamento delle PMI su destinazioni che riflettano idonei ed effettivi livelli di domanda dei beni e servizi da promuovere. Proprio la SACE è intervenuta nella persona del proprio alto dirigente Mario Orabana.

La tematica del rapporto fra sistemi produttivi e possibili destinazioni extra italiane - rapporto intermediato dalla conoscenza degli strumenti applicativi delle opportunità di sostegno economico monetario - è stata sviluppata dal dottor Boccia, con una relazione di assoluta attualità sui temi dei fondi sociali UE e del Pnrr, che nel proprio impianto progettuale racchiude diversi capitoli dedicati alla competitività e alla proiezione esterna delle imprese.

"Sono onorato di essere stato premiato e chiamato a svolgere il ruolo di relatore all'interno del Campidoglio, uno dei simboli della mia amata città e delle Istituzioni più in generale - ha aggiunto il notaio Adriano Squillante -. Un privilegio ancora più significativo esserlo stato assieme a personalità di prim'ordine come gli amici Beppe Ghisolfi, Antonella Minieri, Anton Giulio Grande. Rivolgo i miei complimenti a Federico Cimino e a Flavio Boccia, che ringrazio per avere dato luogo a un evento di alto pregio".