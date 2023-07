Isiline amplia la propria copertura a Treiso

Alle 253 unità immobiliari coperte dalla fibra misto rame, Isiline aggiunge altre 259 unità immobiliari con copertura in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) nel comune di Treiso: un lavoro importante, che permette di offrire un servizio più performante a privati, attività commerciali ed aziende del territorio.

Con velocità di navigazione fino a 1 Gbps, la fibra ottica FTTH è ad oggi il servizio nettamente migliore disponibile sul mercato e che permette di usufruire di molti servizi sul web con rapidità e sicurezza, senza disconnessioni o rallentamenti.

Il lavoro di ampliamento della copertura è reso possibile grazie alla collaborazione con Open Fiber, azienda che si è occupata di realizzare l’infrastruttura in strada: Isiline, infatti, si occuperà di collegare le unità immobiliari portando il cavo in fibra ottica fin dentro gli edifici oltre ad installare il modem e configurare la nuova linea.

Con questo nuovo ampliamento dell’infrastruttura, Isiline aggiunge un nuovo comune all’elenco delle città servite dalla fibra ottica in provincia di Cuneo: l’obiettivo, infatti, è quello di raggiungere sempre più persone e aziende portando loro un servizio performante e, al giorno d’oggi, sempre più importante per tutte le attività su Internet.

Per maggiori informazioni è possibile recarsi in uno dei punti vendita di Fossano, Carmagnola, Cuneo e Saluzzo oppure telefonare al numero unico 0175/292929: in alternativa, in qualsiasi momento, è sempre possibile verificare la propria copertura e attivare il servizio direttamente su shop.isiline.it.