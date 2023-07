Santo Stefano Belbo, Martina Alossa coordinatore del nuovo circolo di Fratelli d'Italia

Il partito di Giorgia Meloni raffoza la sua presenza in provincia sbarcando anche nel capoluogo della Valle Belbo col varo di un nuovo circolo cittadino e di una sede territoriale.

L'inaugurazione di quest'ultima è avvenuta sabato 15 luglio alla presenza del sindaco Laura Capra, del vicesindaco Giuseppe Scavino, del coordinatore provinciale del partito William Casoni, dell’onorevole Marcello Coppo, del coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Alberto Deninotti, del sindaco di Valdieri Guido Giordana, degli storici amici Cervetti e Torielli e con i saluti e auguri dell'onorevole Monica Ciaburro. Il nuovo coordinatore cittadino è Martina Alossa.

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Cuneo, William Casoni, si complimenta con il nuovo coordinatore cittadino e, evidenziando con soddisfazione l’espansione del partito sul territorio, “solo l’ultima riconferma in ordine di tempo sull’ottimo lavoro svolto nella nostra provincia”, pone l’attenzione su questa nuova sezione “guidata da un eccellente coordinatore, una giovane e dinamica donna, che saprà in poco tempo diventare un punto di riferimento per tutti i cittadini, le attività produttive, gli artigiani così come gli operatori del settore agricolo, informando sull’attività del Partito ma anche recependo ed ascoltando le richieste dei cittadini e dei settori produttivi”.

Anche l’onorevole Monica Ciaburro, deputata alla Camera, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e sindaco di Argentera, commenta con piacere “l’ulteriore radicamento sul territorio provinciale”, proseguendo poi nell’affermare come: “il nostro territorio, sin dal principio, è stato protagonista della nascita ed evoluzione di Fratelli d’Italia. Oggi in qualità di primo Partito di Governo è di certo una soddisfazione esprimere anche Ministri del nostro Territorio, ma tutto ciò è certamente una responsabilità molto sentita. Per questo motivo è di fondamentale importanza inaugurare nuovi Circoli, restare costantemente in contatto con il territorio, informare dell’attività svolta ma ancor più recepire gli input ed i suggerimenti che ci arrivano dai nostri sostenitori, dai nostri concittadini. Il nuovo coordinatore che ho il piacere di conoscere da tempo e reputo un’ottima persona, piena di passione, una giovane donna ed una seria professionista, so che sarà perfettamente in grado, con costante impegno, dedizione e professionalità di divenire il perno su cui far convergere le migliori energie

del territorio. A Martina faccio un sentito augurio di buon lavoro”.

Il neo coordinatore cittadino, Martina Alossa, si dice onorata di essere stata nominata presidente del Circolo di Santo Stefano Belbo, proseguendo poi nell'affermare che “il Circolo è uno spazio che vuole diventare un punto d’incontro per gli abitanti del paese, un luogo aperto a tutti, agli agricoltori, agli artigiani, ai commercianti, agli imprenditori, agli impiegati, ai pensionati, ai disaffezionati alla politica ma soprattutto ai giovani. Vogliamo stare insieme alle persone e alla nostra comunità sperando di poter dare il nostro contributo, crescendo insieme”.