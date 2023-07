La Provincia rifà il trucco alla strada per favorire l’installazione del velox a Paesana

La Provincia di Cuneo, come raffigurato nell’immagine, sta procedendo alla bitumatura del tratto di strada lungo il quale di qui a qualche giorno verrà installato l’autovelox fisso bidirezionale che immortalerà quanti non rispetteranno il limite dei 70 chilometri orari.

L’intervento provinciale è propedeutico proprio alla messa a dimora del velo.

I sensori cui spetta il compito di stabilire l’esatta velocità del veicolo in transito necessitano di un asfalto in condizioni pressoché perfette per funzionare al meglio ed il lavoro della Provincia va esattamente in questa direzione.

Per accelerare i tempi di posa dell’autovelox, la Provincia ha stravolto la scaletta dei suoi interventi in zona.

“Abbiamo apprezzato tantissimo gli sforzi collaborativi della Provincia e vogliamo ringraziarla per l’impegno profuso, ci ha dichiarato il vicesindaco di Paesana, Marco Margaria.