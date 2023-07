Alba Calcio, parte l'avventura in Serie D: sabato scatta il raduno

Vacanze finite per l'Alba Calcio che si appresta a disputare il primo storico campionato in Serie D dopo in virtù della promozione conquistata al termine di un avvincente testa a testa con il Cuneo Olmo.

La squadra si radunerà agli ordini di mister Fabrizio Viassi ed il suo staff per iniziare gli allenamenti: appuntamento alle 9 di sabato 22 luglio allo Stadio di Corneliano D’Alba.

Le sedute saranno a porte aperte. Prima uscita stagionale mercoledì 26 luglio alle 18, allo Stadio Augusto Manzo, contro il Novara.

Intanto la società è impegnata a rinforzare l'organico a disposizione di Viassi dopo gli arrivi, già definiti, di Ethan Chiavassa e Leonardo Di Salvatore.