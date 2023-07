Skiroll, torna la Coppa Italia NextPro: sabato e domenica gare in Alpe Cimbra

Dopo una settimana di pausa, che ha consentito ai nazionali azzurri di gareggiare in Kazakistan dove si è aperta la Coppa del Mondo (con uno splendido doppio oro di Emanuele Becchis, torna la Coppa Italia NextPro di skiroll.

La quinta tappa si svolgerà in Trentino, sull’Alpe Cimbra, sabato 22 e domenica 23 luglio. Il programma prevede una sprint da 200 metri in tecnica libera a Lavarone e una mass start in tecnica libera su percorso misto la domenica, con partenza a Masetti e arrivo a Malga Millegrobbe.

Le competizioni sono organizzate dal Team Futura – Asd White Fox, ovviamente con l’approvazione della FISI e in collaborazione con il Comitato FISI Trentino e l’APT Alpe Cimbra. Il direttore di gara sarà Silvano Berlanda, con Sergio Rigoni delegato tecnico e Luca Gianmoena assistente del delegato tecnico.

Sabato 22 luglio a Lavarone, la sprint da 200 metri inizierà alle 15.00 con la qualificazione, seguita poi dalle batterie. In gara, oltre alla categoria Giovani/Senior/Master, vi saranno anche le categorie Giovanissimi e Chlidren. Le premiazioni verranno effettuate sabato dopo la gara, al parcheggio di Parco Palù.

Domenica 23 luglio, si svolgerà quindi la mass start a tecnica libera con partenza alle 9.15 e competizione che si svolgerà su un percorso che, per la categoria Giovani/Senior/Master maschile, porterà da Masetti (1147 metri) a Malga Millegrobbe (1400 metri), per 12 km totali. Da 10 km invece la gara Giovani/Master/Senior femminile, Master 4 e 5 e Under 16 maschile e femminile. Distanze identiche nelle altre competizioni giovanili per le gare maschili e femminili: 7 km per gli Under 14, 4 km per gli Under 12 e 2,5 km per gli Under 10. Le premiazioni sono in programma alle 11.30 alla terrazza all’aperto della Malga Millegrobbe oppure al suo interno in caso di maltempo.