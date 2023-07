TEDxCuneo 2023: online sul canale ufficiale Youtube tutti i talk della terza edizione

Sono finalmente disponibili sul canale ufficiale YouTube i video di tutti i talk della terza edizione di TEDxCuneo dal tema “Extraordinario, oltre l'immaginario”, che si è svolto lo scorso 6 maggio, nel Complesso Monumentale di San Francesco. Davanti ad un pubblico numeroso ed entusiasta, i nove speaker (Patrizia Scanu, Antonio Perfido, Andrea Vanzo, Alberto Giannone, Valerio Di Tana, Valeria Angione, Emanuele Elo Usai e Mauro Bonaiuti) hanno trattato di musica, tecnologia, intelligenza artificiale, ingegneria aerospaziale, didattica, invecchiamento attivo e molto altro ancora.



Per approfondire questi temi è sufficiente collegarsi con pc, tablet, smartphone al link https://www.youtube.com/playlist?list=PLFTTsgK-J-rQDbgsfi6j_uCJ5rkeLOXJV.



I TED talk sono interventi brevi ma di grande impatto. Nella durata massima di 18 minuti emergono le idee dei principali pensatori e innovatori di oggi, che incuriosiscono e soprattutto ispirano il pubblico.



TED è un’organizzazione no-profit il cui obiettivo è diffondere idee di valore, seguendo il motto “Ideas Worth Spreading”. La varietà delle tematiche trattate viene già espressa nel nome stesso, acronimo di “Technology, Entertainment and Design”, che fa riferimento alle tematiche del primo evento TED tenutosi nel 1984. Nello spirito di “Ideas Worth Spreading” nasce il programma TEDx, dove la x identifica un evento TED organizzato in modo indipendente. Sotto licenza concessa da TED, gli eventi TEDx sono sviluppati localmente e in modo indipendente, permettendo di diffondere e promuovere l’esperienza TED in tutto il mondo, tra culture e comunità diverse.