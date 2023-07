Inaugurata a Mondovì la piscina comunale all'aperto di Sant'Anna Avagnina [FOTO]

Taglio del nastro ieri sera, venerdì 21 luglio, per la piscina comunale ludica realizzata in frazione Sant'Anna a Mondovì.

L'impianto, affidato alla gestione di A.Ste.Ma, che già si occupa dell'impianto natatorio del Ferrone, è già operativo dalla scorsa settimana.

Un progetto fortemente voluto dalla precedente amministrazione e portato a termine da quella attuale che risponde a un'esigenza del rione e della Città che ora può offrire un nuovo punto di aggregazione.

La piscina ludica all'aperto, per un costo di circa 400 mila euro, finanziata con un contributo di 300 mila euro dalla Fondazione CRC, è stata realizzata in via delle Robinie, nell'area adiacente al complesso polivalente già presente nella frazione.

"Siamo molto contenti di questo traguardo- ha commentato il sindaco, Luca Robaldo - un risultato di squadra che darà nuove opportunità ai monregalesi, ai giovani e alle famiglie e che potrà essere utile non solo a Mondovì ma a tutto il Monregalese. Ringrazio a nome dell'amministrazione tutti i tecnici e la ditta incaricata per tutto il lavoro che hanno svolto e per aver consegnato l'impianto in tempo per la stagione estiva".

Presente al taglio del nastro anche l'ex sindaco Paolo Adriano che con la sua amministrazione aveva dato vita alla progettazione dell'impianto. "Ringrazio l'attuale amministrazione - ha spiegato - per aver portato a termine questo progetto. Vederlo realizzato è una grande soddisfazione.: questa è una piscina di tipo ludico-ricreativo che potrà tornare utile anche a chi, per varie ragioni, non potrà raggiungere il mare o andare in vacanza, spero saranno tanti i monregalesi che la utilizzeranno".

"Da monregalese - ha detto il presidente di Fondazione CRC, Ezio Raviola, presente all'evento con i consiglieri Giuliana Turco e Carlo Comino - non posso che essere contento della realizzazione di questo impianto, un intervento che abbiamo sostenuto volentieri, così come abbiamo contribuito alla realizzazione dei progetti di Cuneo ed Alba. Un servizio che va a beneficio del rione Sant'Anna e di tutta la Città".