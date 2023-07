Le feste estive della Lega fanno tappa a Feisoglio

Continuano le feste estive della Lega Salvini Premier in Provincia di Cuneo. Venerdì sera 21 luglio è toccato al piccolo centro dell'Alta Langa con una partecipato evento che ha visto la partecipazione, oltre che del segretario provinciale senatore Giorgio Maria Bergesio, del segretario regionale onorevole Riccardo Molinari, dell'europarlamentare Gianna Gancia, dell'assessore regionale Luigi Icardi e dei consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso.

"Un ringraziamento va al sindaco di Feisoglio Simone Gallo e al segretario della sezione locale Stefano Patetta per l'organizzazione della serata, come a tutti i volontari che li hanno supportati - commenta il senatore Bergesio - La vicinanza ai piccoli comuni ci contraddistingue come Lega in quanto rappresentano l'asse portante della nostra Comunità locale. Piccole realtà che necessitano del lavoro e della dedizione degli amministratori della Lega".

"Simili serate rappresentano poi per noi - continua Bergesio - il momento per focalizzarci sull'attività del nostro Movimento che costituisce la base di tutto il nostro lavoro amministrativo. Proprio per questo nel periodo estivo continueremo ad essere presenti sul territorio della Granda e diamo già appuntamento il 9 di settembre ai piedi del Monviso, simbolo per noi di tante battaglie per l'autonomia".