Le "Vecchie signore" invadono il centro storico di Breo per Mondovì e Motori [FOTO]

Un’edizione particolare quella di quest'anno, la prima nel ricordo di Mario Garbolino , lo storico promotore di questa kermesse che negli anni ha acquisito riconoscenza in tutta la penisola e non solo.

Oltre 50 gli equipaggi presenti per le “Vecchie signore”, provenienti da Italia, Francia e Catalunya che questa sera alle 21 sfileranno in costume in piazza Ellero. A condurre la serata sarà Ferruccio Telò attraverso un viaggio nella storia dell’auto e dei costumi. Grande attesa altresì per la presentazione del restauro della “Fiat Topolino”, messa a nuovo dai ragazzi del CFP Cebano – Monregalese e del Cigna-Baruffi-Garelli . Contemporaneamente, sarà possibile visionare la Mostra Scambio, allestita sotto le ali di Piazza Ellero, che terrà banco dal sabato pomeriggio alla domenica sera.

Un risultato merito del grande lavoro del comitato organizzativo, coadiuvato dall’Associazione La Funicolare, dal Club Ruote D’Epoca Riviera Dei Fiori e naturalmente grazie all’appoggio dell’Automotoclub Storico Italiano.

Domani, domenica 23 luglio, il gran finale con l'evento Supercar. Un richiamo che vedrà nuovamente protagonista la “Salita in Alta Quota, Mondovì – Prato Nevoso”, con il tributo al “Car Designer del Secolo”, Giorgetto Giugiaro, Chairman GFG Style, al quale è stato riservato l’ultimo libro della Collana “La Storia Siamo Noi”, “Giugiaro”, scritto dalla giornalista Paola Scola. Ad accogliere la kermesse, Piazza Maggiore di Mondovì Piazza, dove fin dalla mattinata sarà possibile ammirare iconiche vetture che hanno fatto la storia del Car Designer.

Nel primo pomeriggio, la discesa verso Mondovì Breo, dove alle 14.30 inizierà la salita verso Prato Nevoso. Gli equipaggi si appresteranno ad affrontare un pittoresco itinerario attraverso le valli del monregalese, fino all’arrivo in quota previsto intorno, dove sarà offerto l’aperitivo a tutti i partecipanti grazie all’Associazione “Uniti per Prato Nevoso ETS”. In simultanea all’evento Supercar, andrà in scena “Metti in Moto il Dono”, giro motociclistico organizzato dalla FIDAS monregalese, volto a sensibilizzare le donazioni di sangue e plasma anche nel periodo estivo.

PROGRAMMA