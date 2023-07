Pre apertura estiva degli impianti di risalita di Vialattea questo fine settimana

Anteprima estiva di Vialattea questo weekend – sabato 22 e domenica 23 luglio – a Sestriere. Ci sarà la pre-apertura di due su quattro impianti di risalita: la telecabina Fraiteve e la seggiovia Sportinia, sul versante di Sauze d’Oulx. Da sabato 29 invece si potrà accedere a tutti e quattro gli impianti per poter salire rapidamente in vetta e da lì iniziare indimenticabili escursioni a piedi o in mountain bike nel verde brillante delle montagne della Vialattea, tra le aree di Sestriere e Sauze d’Oulx.

Gli impianti già attrezzati per il trasporto di mountain bike, quest’anno sono adatti anche al trasporto di e-bike.

In prossimità della partenza degli impianti sono inoltre allestiti dei ‘Bike Corner’ per fornire a tutti gli appassionati delle 2 ruote servizi di prima necessità per il loro mezzo. Con, ad esempio, compressore gonfiaggio, pompa acqua e strumenti di prima necessità.

Calendario di apertura degli impianti



Telecabina Sestriere - Fraiteve

Aperture:

Il 22 e il 23 luglio 2023

Dal 29 luglio al 20 agosto 2023

Il 26 e il 27 agosto 2023

Orari:

Dalle 10 alle 13

Dalle 14 alle 17

Seggiovia Nube D’Argento

Aperture:

Dal 29 luglio al 20 agosto 2023

Orari:

Dalle 10 alle 13

Dalle 14 alle 17

Seggiovia Sportinia

Aperture:

Il 22 e il 23 luglio 2023

Dal 29 luglio al 27 agosto 2023

Orari:

Dalle 10 alle 13

Dalle 14 alle 17

Seggiovia Rocce Nere

Aperture:

Dal 29 luglio al 20 agosto 2023

Orari:

Dalle 10 alle 13

Dalle 14 alle 17

Per informazioni consulta la pagina Fb del Consorzio turistico Sestriere

Il prezzario completo su: vialattea.it