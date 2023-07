A Bra, l'arte con gli scarti nella mostra di Ivano Chiavarino

Appassionati di arte contemporanea, a rapporto. È stata inaugurata nella città di Bra la mostra di Ivano Chiavarino, noto per trasformare gli scarti in pregevoli opere pittoriche. Avete capito bene: oggetti recuperati, resi immortali attraverso l’arte.

All’interno dell’accogliente spazio espositivo dell’associazione culturale BrArte di Agata Comandè (via Vittorio Emanuele II, 148) sono esposte tavole ricavate esclusivamente da scarti che hanno preso nuova vita, grazie alla creatività di Ivi71 (questo il suo nome in arte) per il quale vale l’eterno principio che tutto si trasforma e nulla si distrugge.