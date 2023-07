Nel weekend Trinità celebra i 79 anni dalla Brusatà

Trinità celebra la "Brusatà" sabato 22 e domenica 23 luglio.

Il 23 luglio 1944 infatti i nazifascisti diedero fuoco a novantacinque case come rappresaglia alla morte di un soldato. Le abitazioni di chi era contrario al regime erano state segnate con una "F" gialla, in segno di "Fuoco".

All'alba i carri armati entrarono in paese e le milizie appiccarono il fuoco, presidiando il centro abitato fino a tarda notte.

I trinitesi si erano fortunatamente rifugiati altrove, ma la vista delle colonne di fumo prima e il ritorno alle case devastate poi fu un colpo straziante per tutta la comunità, la quale ricevette nel 2009 la medaglia d'argento al valore civile.

Per il 2023 l'amministrazione avrà ospite una delegazione del Comune gemellato di Petralia Sottana che, tra le altre cose, presenterà al pubblico il celebre "ballo della Cordella"

Questo il programma completo:

Sabato 22 sera, all’arrivo della delegazione dalla Sicilia, in piazza Umberto 1° ci sarà la tradizionale fiaccolata con un breve ricordo di ciò che avvenne il 23 luglio 1944, e a seguire cena comunitaria.

Domenica 23 luglio alle ore 10,00 presso la biblioteca civica si svolgerà un convegno sulla “Brusatà” a cura di relatori esperti di storia locale, tra cui Franco Chittolina e Bruno Mellano. In quel contesto avverrà la consegna della Costituzione ai diciottenni.

Dopo una breve visita al municipio, alle ore 12,30 pranzo comunitario.

Nel pomeriggio, alle ore 17,00 si svolgerà la sfilata del ballo della “Pantomima della Cordella” presso il soggiorno anziani, per poi proseguire verso il parco Allea dove avverrà lo spettacolo, alla presenza delle autorità.

Il "ballo pantomima della Cordella" é una rievocazione di antichissime tradizioni contadine, di origine pre-cristiana. Dodici coppie di ballerini, che simboleggiano i mesi dell'anno, ballano intorno ad un palo sormontato da spighe di grano reggendo dei nastri colorati, i quali vengono intrecciati come simbologia delle stagioni e delle costellazioni che ruotano attorno al sole, fonte della fecondità e della vita. Si tratta di un omaggio di auspicio agli sposi EPR una unione feconda di figli, felicità e benessere.

Alle 19,30 la compagnia teatrale trinitese “Gli Instabili” presenterà un estratto dello spettacolo “Viva Churchill” al teatro Garavagno, con la consegna delle onoreficenze e l'orazione del primo cittadino.

Alle ore 21,00 in piazza Umberto 1° la Prolocotrinità2014 invita ad un picnic serale, con “Un bocon ed pan sota le steile”.

Durante la manifestazione saranno presenti i nipoti di Calogero Bracco , nel nome del quale si sono celebrati i gemellaggi tra Trinità e Petralia Sottana del 2015 e del 2016.

Nella settimana a seguire, una delegazione del comune di Trinitá accompagnerá gli ospiti siciliani in una visita del territorio, lunedì in Langa, martedì alla Reggia di Venaria e mercoledì in val Casotto e presso la Basilica di Vicoforte.

I ringraziamenti della sindaca Ernesta Zucco: "alla Fondazione Cassa di Risparmio DI Fossano che ha elargito 10.000,00 € e all'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte che ha assegnato alla nostra manifestazione € 4.231,00. "Siciliani in Europa" ha destinato € 1.000,00, mentre l’Amministrazione nostra gemellata di Petralia Sottana ha coperto le spese per il trasporto da e per la Sicilia dei componenti la Cordella ed il materiale necessario per la manifestazione, e infine il comune di Cuneo che ci ha omaggiato dei lettini per la palestra".