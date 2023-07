Grande ritorno per l’appuntamento "Seva ca Bugia”, alla sua 2ª edizione. L’appuntamento è per sabato 29 luglio, dalle ore 19 nell’affascinante centro storico di Ceva. Lungo le vie del centro cittadino ci saranno stand gastronomici con le prelibatezze del territorio e poi birrifici artigianali, negozi aperti e tanta musica per tutti.

Ma "Seva ca Bugia” è anche una festa per i più piccoli, con tante attività divertenti.