Cuneo “città giardino”, un lontano ricordo, erbe spontanee che stanno prendendo il sopravvento su piante e fiori messi a dimora; un esempio per tutti, Viale degli Angeli, ma per l’Amministrazione comunale “è tutto a posto”.

In Città la situazione non è diversa, anzi… delle deiezioni dei cani si è giù discusso in una precedente seduta del Consiglio comunale, ma siamo ancora al punto di partenza, non per colpa dei “migliori amici dell’uomo”; purtroppo se si porta il proprio cane a fare una passeggiata ma non si dispone del sacchettino e della bottiglietta d’acqua, è semplice immaginarne il risultato.

Vi è poi la sporcizia causa diretta della presenza umana, ovunque cartacce, bottiglie vuote, senza fissa dimora che bivaccano sotto i portici del centro lasciando immondizia ed escrementi. Il fenomeno, in un primo tempo circoscritto al quadrilatero, si è propagato in ogni angolo della Città. Secondo l’Amministrazione comunale il fenomeno sta migliorando, chissà quale Città stanno amministrando, lasciamo alla Cittadinanza qualunque commento…

“Il Presidente del Comitato di Quartiere di Cuneo Storica – interviene Franco Civallero, Capo gruppo Forza Italia – in un’intervista ad un giornale locale ha paragonato la situazione di Piazza Boves e delle zone limitrofe a quella di un nuovo Paradiso terrestre, quasi a voler alleviare il dolore alla Sindaca per la situazione”.

“Stranamente – precisa Civallero - i residenti la pensano diversamente, sono esasperati, non vi è rispetto per l’ordine pubblico, non riescono a riposare, vi è il timore nel percorrere le vie della zona”.

“Nelle ore notturne – afferma Franco Civallero - le scale d’accesso al parcheggio sotterraneo ed piani dello stesso sono frequentati da individui di dubbio status; la situazione non è migliore nelle strade laterali dove lo spaccio di stupefacenti sta diventando più redditizio rispetto alle attività legalmente autorizzate presenti nella zona”.

“Sarebbe interessante sapere – conclude Civallero – cosa è stato fatto per risalire ai proprietari incivili di cani, se si è data attuazione all’intensificazione delle multe per chi non raccoglie le deiezioni canine ed a chi lascia rifiuti fuori dagli appositi contenitori”.

Il Comune di Cuneo ha nel proprio piano organico solo tre giardinieri ed un quarto è in attesa di pensione; quindi, chissà quali sono le ditte esterne incaricate. I contratti di appalto nei confronti delle ditte esterne sono sufficientemente onorati e sufficienti per coprire il fabbisogno di pulizia della Città?