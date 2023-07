A Mondovì si attiva il servizio estivo dell’Asilo Nido comunale

Continuano le iniziative comunali volte a soddisfare le esigenze delle famiglie nel periodo estivo, con particolare riguardo ai nuclei con entrambi i genitori lavoratori. Dopo la sperimentazione del 2020 e le positive esperienze del 2021 e del 2022, infatti, ritorna anche quest’anno il servizio estivo all’Asilo Nido comunale “Nidomondo” di via Ortigara 2, che dispone di un ampio giardino e di personale educativo e ausiliario rispondente alle normative vigenti.

Un’iniziativa che si somma alle altre azioni intraprese dall’Amministrazione comunale per supportare il servizio educativo-assistenziale nel periodo non scolastico, come l’attivazione della “Scuola materna estiva” del Ferrone e il contributo diretto per la frequentazione dei “Centri Estivi” e delle “Estate Ragazzi”.



Dal 31 luglio al 4 agosto, allora, l’Asilo Nido potrà ospitare fino a 30 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni dalle 7.30 alle 16.30 con la gestione diretta da parte del personale del nido, con la possibilità di prolungamento orario fino alle 18.30 grazie al supporto della cooperativa Proteo. La tariffa di iscrizione per l’intera settimana è fissata in € 100,00 (non sono previste tariffe part-time) comprensiva dei pasti preparati in loco, da corrispondere ad inizio mese previa emissione, da parte del Comune di Mondovì, dell’apposita fattura elettronica.