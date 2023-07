Terminato il Campus musicale e strumentale Note e Natura al castello di Saliceto

Si è concluso sabato 22 luglio con il concerto finale di allievi e insegnanti il Campus musicale e strumentale organizzato dal ormai qualche anno dall’associazione Note e Natura al castello di Saliceto.

I ragazzi, sotto la supervisione del maestro Gianmaria Bonino presidente dell’associazione, hanno trascorso una settimana di intenso lavoro con i docenti di pianoforte (prof. Massimiliano Pinna e prof.ssa Graziella Basso) di violino (prof. Nicola Dho), di violoncello (prof.ssa Laura Manca) e di canto (prof.ssa Elda Giordana).

Nel concerto finale, a cui è seguita la consegna dei diplomi, i ragazzi si sono esibiti come solisti o in ensemble, dando vita ad uno spettacolo di alto livello.

Matteo Bray - pianoforte

Sara Minelli - pianoforte

Giulia Olivieri - pianoforte

Davide Colonna- pianoforte

Marta Giordana - pianoforte

Matteo Pistone - pianoforte

Giulia Fissore - pianoforte

Alice Paparelli - pianoforte

Alessandra Sbarra - pianoforte

Clara Delmoro - vìolino

Pietro Danna - vìolino

Gaia Bertola - violoncello

Bianca Pugno - pianoforte

Yacy Garberoglio - violoncello

Angelica Goldini - pianoforte

Alberto Podda - violoncello

Ginevra Anghilante - canto

Francesca Rebuffo - violoncello

Carlotta Trinchero - violoncello



Sono ancora molti gli appuntamenti di formazione previsti per tutta l’estate al castello di Saliceto organizzato dall’associazione Note e Natura anche grazie al contributo della Fondazione CRC.

