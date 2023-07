Maribor, in Slovenia, si prepara ad ospitare il Festival Olimpico della Gioventù Europea che, come i veri Giochi Olimpici, ha una versione invernale e una estiva.

Gare in programma dal 23 al 29 luglio per il più grande evento multisettoriale per giovani tra i 14 e i 18 anni.

Il judoka bovesano Luigi Barbero è nell'elenco dei convocati azzurri e sarà l' unico tra gli italiani nella categoria - 90.