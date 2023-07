Mondiali nuoto Fukuoka 2023, tuffi: Santoro-Pellacani bronzo

(Adnkronos) - Nell'ultima giornata delle gare di tuffi ai Mondiali di Fukuoka 2023

Matteo Santoro e Chiara Pellacani non deludono le aspettative e regalano ancora una volta spettacolo, lacrime ed emozioni con bronzo nel trampolino da tre metri sincro mixed, confermandosì così sul podio iridato dopo l'argento di Budapest 2022. Straordinaria le routine degli azzurri che, come sempre, rimontano dopo gli obbligatori (quinti con 91.20), e concludono con 294.12, migliorando anche il punteggio di dodici mesi fa in Ungheria quando totalizzarono 293.55. La ventenne Chiara Pellacani, romana, tesserata M.R. Sport Fratelli Marconi e Fiamme Gialle, e il 16enne Matteo Santoro, anche lui romano e tesserato M.R. Sport Fratelli Marconi, si sono piazzati dietro alla Cina (Lin e Zhu) oro con 326.10, e l'Australia (Keeney e Bedggood) argento con 307.38. Per l'Italia dei tuffi è il secondo podio a Fukuoka, dopo il bronzo conquistato da Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel sincro trampolino.

Sono come fratelli, si vogliono molto bene e quando sono sui trampolini si fidano l'uno dell'altra. E' lo stesso direttore tecnico Oscar Bertone a confermarlo. "Noi dovevamo solo fare il nostro. E siamo stati bravi. Matteo e Chiara sono stati bravissimi. lo dico tutte le sere in riunione ai ragazzi che l'importante è saltare come loro sanno. Se lo fanno, allora i risultati vengono. Anche la fiducia reciproca fa la differenza: nel loro caso l'amicizia e l'affiatamento che si crea nel momento in cui salgono sul trampolino insieme; sapere di poter fare affidamento l'uno sull'altra".