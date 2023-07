A Bra un telefono amico per offrire supporto agli anziani soli

Prende il via il progetto “Sul filo del telefono”, iniziativa promossa dal Comitato di Bra della Croce Rossa Italiana, finanziata in buona parte dal Comune di Bra attraverso la Consulta del Volontariato e gestita dalle Infermiere Volontarie dell’Ispettorato di Bra insieme ad alcuni volontari di altre associazioni del territorio.

Da un’analisi della domanda della popolazione anziana della città di Bra, è emersa una problematica di solitudine dell’anziano (over 70), che il più delle volte è isolato presso la propria abitazione con una scarsa rete familiare e parentale.

Sicuramente i tre anni di pandemia Covid-19 hanno esasperato questa situazione di solitudine impoverendo la possibilità di contatti interpersonali, creando una emergenza territoriale importante e non di poco conto per salvaguardare la salute psico-fisica degli anziani più bisognosi di un supporto amicale sul territorio.

Sicuramente una buona rete socializzante può ridurre il rischio di solitudine e di depressione. Il mantenere la mente attiva è fondamentale per favorire una relazione con le persone e con le istituzioni del territorio.

Un contatto telefonico con una persona preparata, accogliente e premurosa o un caffè in compagnia può aprire diversi fronti e creare una breccia verso l’esterno con la possibilità di nuovi incontri e nuove prospettive amicali a ogni fase della propria vita.

Il progetto “Sul filo del telefono” non vuole porsi aspettative troppo elevate, ma essere un semplice mezzo interpersonale da offrire alle persone anziane della comunità braidese con l’intento di favorire una rete sociale adeguata senza sostituirsi a istituzioni e servizi già presenti sul territorio.

Un gruppo di volontari, coordinati da uno psicologo esperto in gerontologia e da una councelor esperta della relazione d’aiuto nonché coadiuvati dalle Crocerossine di Bra, presterà la sua attività di supporto alle fasce della popolazione over 70, nell’ambito dei servizi della CRI di Bra, nei locali dello stesso Comitato locale.

Qui è stata allestita una centrale telefonica per accogliere le richieste di supporto. Questo sportello avrà anche la possibilità di dare informazioni su eventuali problematiche assistenziali o per le procedure per pratiche di carattere sociale.

I volontari indosseranno un gilet che evidenzi il logo del progetto e caratterizzi la funzione e l’attività del volontario per evitare l’insorgere di dubbi nell’anziano e nei suoi familiari.

Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-12; 15-18. I numeri da chiamare sono indifferentemente i seguenti: 366.7645427 – 366.7641789.

“Sono molto soddisfatto dell’avvio di un nuovo progetto che amplia il novero dei servizi della nostra associazione verso la comunità braidese – dichiara il presidente del Comitato Cri di Bra, Dario Chiodi –. Auguro alle nostre Crocerossine e a tutti i volontari un buon lavoro”.



L’iniziativa prende inizio in occasione della ricorrenza dei 115 anni dalla fondazione del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, a testimonianza, ancora un volta, del costante e continuo servizio delle Crocerossine verso i bisognosi e coloro che soffrono offrendo conforto e supporto.