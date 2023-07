Lega, Fratelli d’Italia e liste civiche di minoranza: “Finalmente Bra avrà un regolamento di polizia locale aggiornato e in grado di garantire maggiore sicurezza”

Riceviamo e pubblichiamo.



***



Dopo svariate richieste di tutti i gruppi consiliari di minoranza, da Lega a Fratelli d’Italia, passando per le liste civiche, nella scorsa settimana si è riunita la Commissione Consiliare Sicurezza per discutere proprio su come migliorare questa tematica, su cui le minoranze sono sempre molto attente e propositive.



Infatti negli oltre 4 anni di questa consiliatura, così come nelle precedenti, i consiglieri dell’opposizione braidese diverse volte hanno portato all’attenzione di sindaco e Giunta problemi di varia natura in ambito sicurezza. A partire dalla tutela di quartieri e frazioni, sino a fatti avvenuti nelle centrali vie pedonali e in piazza Roma, solo per citarne alcuni.



Proprio eventi accaduti nel 2021 nell’area antistante la stazione ferroviaria erano stati discussi nel Consiglio Comunale di ottobre dello stesso anno, su interrogazione delle forze di minoranza. I firmatari chiedevano l’utilizzo del Daspo per prevenire alcune problematiche come quella discussa, ma l’assessore competente indicava che non si poteva utilizzare lo strumento di allontanamento per via del Regolamento comunale di Polizia Urbana (ora denominata Locale) non adeguato a trattare quelle zone cittadine, precisando che solo un cambio regolamento avrebbe dato una possibilità in tal senso.

E sono stati proprio i consiglieri di minoranza nella risposta a chiedere quindi che si modificasse tale regolamento, dando la massima disponibilità a procedere con celerità.



Purtroppo da quella situazione è poi stata indetta una sola ulteriore Commissione Consiliare Sicurezza nel 2022 fino ad arrivare a quest’ultima del 2023. Dell’ombra di modifica del regolamento nessun riscontro dall’Amministrazione guidata da Fogliato durante tutto questo tempo.



Nell’ultimo Consiglio Comunale avvenuto poco prima della Commissione Consiliare Sicurezza, un'ulteriore interrogazione, avanzata da tutti i gruppi di minoranza nuovamente in ambito sicurezza, ha riportato in auge il tema e quindi di nuovo la richiesta di modifica del regolamento.



A tal proposito, i gruppi di minoranza rinnovano la volontà di rivedere profondamente, addirittura radicalmente, l’impostazione del documento in molte parti obsoleto, poiché datato 1935. Pare quindi che la maggioranza sia d’accordo e quindi finalmente si metterà mano al regolamento, adeguandolo ai temi, alle nuove esigenze di sicurezza e alle strumentazioni attuali!



Inoltre Lega, Fratelli d’Italia e liste civiche di minoranza, sempre vicini al personale di Polizia Locale, ringraziano profondamente il comandante uscente Taba, per l’attività svolta e formulano al neo comandante Detoma e al vice comandante Mussetto i migliori auguri di buon lavoro, anche alla luce delle positive dichiarazioni del nuovo reggente (leggi qui) di concentrare gli sforzi degli uomini e donne del Corpo in ottica di applicazione del Daspo urbano, come da input dell’Amministrazione Comunale, e di riavvicinamento ai quartieri.



I consiglieri comunali di minoranza (Cravero, Ellena, Mossino, Luca, Panero, Tripodi)