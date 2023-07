L’Illuminata e il genio di Leonardo da Vinci: a Cuneo va in scena un dialogo artistico-luminoso

Un genio universalmente riconosciuto per le proprie invenzioni e per l’efficacia delle proprie opere artistiche, ma i cui tratti somatici affogano ancora oggi nel regno dell’incertezza. Da qui, allora, la volontà e l’ambizione di provare a fare chiarezza sulla fisionomia di Leonardo da Vinci attraverso un percorso innovativo che metta a confronto i cinque maggiori ritratti del maestro toscano, comparandone i dettagli e lo stile.



Nasce con questo spirito la mostra “L’anima e il volto. I segreti dei ritratti di Leonardo da Vinci” in scena a Palazzo Samone di Cuneo grazie all’impegno di Piemonte Musei e di BLocal e, in particolare, del suo presidente, Georges Mikhael che dichiara in proposito:"Crediamo fortemente nel valore della cultura come volano di crescita dei sistemi territoriali. BeLocal è infatti è un’associazione no profit fondata per promuovere un modello che mira a costruire un sistema capace di affiancare al meglio le realtà pubbliche e private che puntano sulla cultura come strumento insostituibile di crescita. Produrre cultura per noi vuol dire creare valore sociale ed economico, significa dare visibilità e sostanza ai progetti che arricchiscono la comunità per cui sono stati immaginati. Ringrazio quindi le istituzioni pubbliche e le imprese private che ci hanno affiancato in questa nuova iniziativa, un esempio perfetto del connubio

pubblico e privato a favore del territorio".



Un’esposizione che consente un vero e proprio tuffo nel Rinascimento italiano grazie a tecnologie immersive che conducono il visitatore alla scoperta della bottega di Leonardo e delle sue opere con proiezioni, tavoli interattivi, ricostruzioni tridimensionali e olografiche.



Una mostra, soprattutto, che vuole dialogare con il tessuto cittadino al punto da fondersi con le altre manifestazioni organizzate nel centro storico.



In tal senso non poteva quindi mancare un dialogo artistico-luminoso in collaborazione con l’Illuminata.



Appositi allestimenti luminosi a tema (La Monnalisa, L'uomo di vitruvio e il volto di Leonardo) accoglieranno allora il visitatore in via Roma, nei pressi del palazzo comunale, per dar vita ad un amalgama simbolico tra storia, arte e intrattenimento.