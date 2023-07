Autoarticolato si ribalta mentre percorre la Statale 21 della Maddalena ad Aisone

Soccorsi in atto in questi minuti per un incidente verificatosi poco prima delle 20 di oggi (domenica 23 luglio) in territorio di Aisone, in valle Stura, lungo la Statale del Colle della Maddalena.

Il sinistro ha coinvolto un autoarticolato adibito al trasporto di carta, andato a rovesciarsi su un fianco e che in questo momento occupa buona parte della carreggiata.

Secondo le prime informazioni raccolte dal nostro giornale non si registrano feriti.

Sulla Statale 21 si procede in questo momento a senso unico alternato. Probabile una prossima chiusura per consentire le operazioni di rimozione del mezzo.

***

Articolo in aggiornamento.