Con la “Bring on the Night Band” emozioni pop-rock a Villa Belvedere Radicati

Giovedì 27 luglio, alle ore 21, nel parco di Villa Belvedere Radicati, sulla collina di Saluzzo (in via San Bernardino 17) risuoneranno le note della “Bring on the night band”.

Il nome del gruppo, formato da 6 musicisti, rievoca alla mente il titolo del doppio album registrato dal vivo dal cantante britannico di Sting pubblicato nel 1986.

Al nucleo iniziale, coi i fondatori storici della band, formata da Alessandro Tagliano e Marco Campana a metà degli anni ’90, si sono poi alternati molti musicisti, spesso professionisti.

La costante comune è stata sempre la capacità di produrre buona musica con l'obiettivo principale di suscitare emozioni attraverso repertori pop-rock tra cui immancabile quello di Sting e dei Police, il gruppo di cui faceva parte il cantante britannico prima di diventare solista.

Fanno parte della band che suonerà a villa Belvedere: Alessandro Tagliano, voce e basso elettrico; Marco Campana, batteria; Massimo Dell’Anna, chitarra; Stefano Anolli, chitarra; Massimo Celsi pianista e tastierista e Michele Chiaravallotti, sassofoni tenore, contralto e soprano.

Ingresso: intero 10 euro; ridotto associati arte, Terra e cielo 8 euro; minori di 18 anni 5 euro.

Per info e prenotazioni al concerto 351.5718472

Dalle 19, nel parco della Villa, è previsto il servizio bar con il Caffè Tiffany e per chi lo desidera è possibile prenotare l'aperitivo al numero: 380.1387369 o 0175.47281

Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione Arte Terra e Cielo, ha il patrocinio del Comune di Saluzzo, di Terres Monviso e dell’associazione nazionale Case della Memoria.