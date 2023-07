Conto alla rovescia per gli appuntamenti con il Festival Accademie in Valle del direttore artistico Angelo Vinai. Si inizia il 28 luglio a Chiusa Pesio

Il Festival Accademie in Valle anche quest'anno si propone di portare musica di qualità nelle valli cuneesi con la collaborazioni dei comuni ospitanti e della Fondazione CRC di Cuneo e la Banca di Pianfei e Rocca de' Baldi.





Il Festival Accademie in Valle è una stagione concertistica che abbina alla musica di qualità eventi per incentivare la cultura del territorio montano Cuneese. Le valli coinvolte sono diverse come la valle Pesio, val Vermenagna, val Gesso, val Grana. Dal 2007, con la direzione artistica del maestro Angelo Vinai, propone concerti di alto livello artistico raggiungendo aree montane meno attive creando un legame con esse per la valorizzazione del territorio e del turismo unendo agli spettacoli degli stage, corsi e degustazioni. Da quest’anno si è aggiunto al Festival il paese di Entracque che vedrà nella serata di Ferragosto il concerto del famoso gruppo di musica Irlandese Birkin Tree.

L’11 Agosto Chiusa Pesio ospiterà Karima, una artista dalla voce importante e raffinata. A Limone Piemonte gli appuntamenti saranno tutti all’insegna della musica Classica con ospite anche il tenore Enrico Eviglia che abbiamo ascoltato l’anno passato al concerto in diretta RAI di Ferragosto proprio dalle montagne Limonesi.

A Vernante gli appuntamenti saranno incentrati sui virtuosi della chitarra. Da segnalare il duo di virtuosi e ironici Duo Sconcerto che apriranno il Festival.

Ecco il ricco il programma di eventi che sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.

28 Luglio Miskalè Klezmer Gypsy Music

Chiusa di Pesio

Ricrea l'atmosfera delle feste gitane, emoziona con le struggenti melodie klezmer e coinvolge gli spettatori con i ritmi delle danze dell'est Europa e i racconti affascinanti dello shtetl, il villaggio ebraico, con tutti i suoi personaggi.

Tra i primi gruppi italiani a dedicarsi, con quindici anni di attività, ai suoni provenienti dell'Est europeo.

Si presenta come una tipica orchestrina itinerante (Kapelye), sette musicisti che offrono musiche inebrianti, struggenti, vorticose. Con melodie e ritmi tipici il gruppo porta lo scompiglio dove si trova, facendo ricorso ad un fitto repertorio di brani musicali di origine klezmer, yiddish e gitani, usciti dalle ricche tradizioni di quei popoli che per secoli hanno convissuto nei paesi dell'Europa dell'Est, protagonisti di magnifiche contaminazioni reciproche.

Il clima che si crea ai concerti è per il pubblico coinvolgente, pregno di intensità e vitalità. Fuori dagli schemi e dai cliché, il gruppo si muove tra i suoni e i generi con l'allegra libertà dei "musicisti nomadi" inseguendo soltanto la propria ispirazione per creare una musica eclettica, aperta e curiosa, senza frontiere e limiti di nessun genere in un continuo gioco sul filo dell'imprevedibile.

28 Luglio La chitarra all’Opera Luca Allievi

Vernante

La chitarra all'Opera ha un significato più ampio del solo e semplice riferimento al grande repertorio classico cui si può immaginare dal titolo.

Questo concerto in realtà vuole rappresentare attraverso quattro momenti specifici, modalità stilistiche con le quali si può tecnicamente arrangiare un brano per chitarra sola.

Arie d'opera piuttosto che brani originali o grandi capolavori pop/rock saranno "oggetto" musicale tradotto e arrangiato con la tecnica del fingerstyle, al fine di condurre l'ascoltatore nel magico mondo della sei corde, strumento ancora oggi tutto da scoprire per capacità espressive e rievocative.

Da Giuseppe Verdi a Michael Jackson potrebbe essere l'essenza di quest'ultimo speciale concerto.

29 Luglio CONCERTO LIRICO di Duetti buffi

con Enrico Iviglia, Erika Grimaldi, Andrea Campora

Limone Piemonte

Il tenore Enrico IVIGLIA, affiancato da un artista di nota fama (soprano o baritono) e accompagnati al pianoforte dal M° Andrea CAMPORA (vice direttore Conservatorio G. Verdi di Torino) propongono un esilarante concerto di famose arie, divertenti duetti buffi e brani suonati al pianoforte per un evento della durata di circa due ore.





5 Agosto Quartetto Eos “da Bach a Led Zeppelin“

Entracque

Il quartetto Eos formato da Matteo Salerno flauto,Aldo Capicchioni violino, Aldo Zangheri viola e Fabio Gaddoni violoncello, propone un concerto dal titolo quanto mai insolito 'Da Bach ai Led Zeppelin' che lascia intendere fin da subito che si tratta di una sorta di divertimento, di un gioco in cui strumenti classici come il violino, il flauto, la viola ed il violoncello interpreatno i classici del rock degli ultimi anni. Lo spettacolo inizia in maniera piuttosto abbottonata e quasi per ingraziarsi gli Dei della musica classica eseguendo alcune rivisitazioni di capisaldi del repertorio tra cui la celebre Aria sulla quarta corda di J.S. Bach. Improvvisamente tutto prende un’altra piega e il pubblico potrà ascoltare Sweet Child of Mine dei Guns’n Roses, Smoke on the Water dei Deep Purple, alcuni capolavori dei Queen come Bohemien Rapsody, Eleanor Rigby dei Beatles, fino agli anni Ottanta con I Will Survive di Gloria Gaynor e ai capolavori di Sting; il tutto si concluderà con l’intramontabile Stairway to Heaven dei Led Zeppelin.





5 Agosto Duo Pianistico Nicora_Baroffo Salotto Musicale

Limone Piemonte

Attivo dal 1993, il duo Nicora-Baroffio, che ha tenuto concerti in Italia, Croazia, Germania, Francia, Spagna, Romania, Polonia, Svizzera, sempre con grande successo di pubblico e critica, si dedica al repertorio tradizionale, ma anche alle trascrizioni d'autore, soprattutto in ottocentesco.





6 Agosto Lou Tapage canta De Andrè

Chiusa di Pesio

"Lou Tapage canta de André" non è un semplice concerto, ma un incontro con l'autore e il mondo nascosto dietro i testi e i personaggi delle sue canzoni"

La luce in sala è spenta e il sipario ancora chiuso, quando una voce familiare inizia a raccontare la storia di una ragazza che arriva col treno nella stazione di Sant'llario, un piccolo paese di provincia. La giovane è conosciuta come Bocca di Rosa, mentre la voce familiare che si rivolge al pubblico è quella di Fabrizio De André. Non fosse che sono passati 20 anni dalla sua scomparsa, si potrebbe quasi credere che sia proprio lì, dietro il sipario. Pronto - nonostante la sua ben nota ritrosia - ad iniziare il concerto. A suonare sul palco ci sono i Lou Tapage, ma la voce di De André rimarrà a farci compagnia per tutto il concerto, grazie ad un montaggio del repertorio di video, interviste e concerti, alcuni particolarmente rari e poco conosciuti. In questo spettacolo la band piemontese Lou Tapage ripercorre il viaggio di Fabrizio attraverso le sue canzoni.

8 Agosto Duo Sconcerto

Vernante

Matteo Ferrari, flauto

Andrea Candeli, chitarra

Il Duo Sconcerto è una irresistibile mistura di Arte e Tecnica: la bravura e l’affiatamento dei due musicisti, risultato di una lunghissima collaborazione, insieme alla loro totale incapacità di prendersi sul serio, fa nascere una musica comprensibile a tutti dove il classico diventa all’occorrenza anche pop, sfaccettato e senza nessuna pretenziosità.





11 Agosto Karima No Filter

Chiusa di Pesio

No Filter è il nuovo lavoro di Karima che con il suo quartetto propone un progetto ‘senza filtri’ dove la sua musica, contaminazione di jazz e pop, si presenta in una rinnovata versione acustica, intima e ancor più espressiva. No filter è anche il titolo del suo ultimo album, prodotto da Aldo Mercurio per Parco della Musica Records e Jando Music, con gli arrangiamenti di Piero Frassi. Karima affronta con con un’interpretazione personale e autentica una magnifica selezione di intramontabili successi: “Dal primo incontro con i miei compagni di lavoro abbiamo sentito l’esigenza di creare un nuovo progetto lontano dalle mie precedenti esperienze musicali, che mi desse nuovi stimoli”. L’elaborazione è stata complessa, ma al tempo stesso spontanea e immediata: “In due giorni abbiamo inciso tutto”, racconta Karima, “abbiamo scelto di fare al massimo due registrazioni per ogni pezzo, così da conservare le migliori emozioni che si trasmettono sempre nelle prime volte”. “Cercavo un suono che mi identificasse e abbiamo scelto di utilizzare solo strumenti acustici”. In concerto, come in sala di registrazione, Karima si avvale di persone speciali, amici e grandi musicisti: Gabriele Evangelista al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e Piero Frassi che, con la sua penna e la lunga collaborazione con Karima, è riuscito a vestire la sua voce con le sorprendenti Walk on the Wild Side, Tears in Heaven, Come Together e Man in the Mirror.

Nella vocalità di Karima convivono e si esprimono i colori del soul, del blues e perfino del gospel. Da Livorno, sua città natale, eredita la permeabilità alle contaminazioni. Fin da bambina, sostenuta dal suo talento, si avvicina alla musica partecipando prima a Bravo Bravissimo e poi a Domenica In. Nell’ottobre del 2006 entra nel programma Amici di Maria De Filippi. Si classifica al terzo posto e vince il premio della critica, decretato all’unanimità dalla giuria tecnica, che la ritiene la nuova voce più interessante del panorama musicale italiano. Nello stesso anno Karima sigla il suo primo contratto discografico con Sony Bmg e incide il suo primo album. Nonostante la giovane età, Karima ha già una lunga e variegata esperienza artistica, tra cui spicca il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach. Ha inoltre aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend. Ha collaborato con Dado Moroni, Riccardo Fioravanti e con Stefano Bagnoli.

12 Agosto Duo Gardel

Gianluca Campi Fisarmonica Claudio Cozzani pianoforte

Limone Piemonte

Il Duo Gardel, che prende il nome dal celebre compositore di tango argentino Carlos Gardel, è un organico cameristico molto originale dall’efficace e coinvolgente impatto timbrico; il tipo di repertorio proposto è principalmente basato su composizioni scritte originalmente per altri organici come violino e pianoforte – organo – canto e pianoforte – pianoforte, arrangiate ed elaborate dal duo. Il Duo Gardel si è formato nel 2005,dall’incontro del fisarmonicista Gianluca Campi (vincitore del Trofeo Mondiale nel 2000 in Portogallo) e del pianista Claudio Cozzani.

Questi due musicisti, entrambi liguri, svolgono singolarmente da molti anni un’intensa attività come solisti ed in varie formazioni cameristiche esibendosi in importanti sedi concertistiche in Italia ed all’estero (Francia, Germania, Spagna, Polonia, Repubblica Popolare Moldava, Romania, Slovenia, Svizzera, Marocco, Macedonia).

Il duo fin dal suo esordio si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica per l’originalità della formazione e del repertorio proposto e per le spiccate qualità espressive e virtuosistiche delle proprie interpretazioni. Il duo ha al suo attivo moltissimi concerti per importanti associazioni e festivals.

Il Duo Gardel collabora stabilmente in programmi di danza /musica con la ballerina cubana Magela Pardal Gomez Wanguemert e in programmi di teatro/musica con l'attore Roberto Alinghieri.

La casa discografica “Il Melograno” Records di Roma ha pubblicato il CD audio “Duo Gardel live” che ha ricevuto grandi consensi.

Inoltre il Duo Gardel ha partecipato alla trasmissione di Radiotre “Piazza Verdi”, suonando in diretta radiofonica composizioni di Gardel e Piazzolla.

15 Agosto Birkin Tree musica Irlandese

Entracque

La più importante band italiana di musica irlandese per un concerto di grande impatto e suggestione in cui si raccontano tutti i colori e le atmosfere tipiche d’Irlanda.

Uno stretto dialogo musicale in bilico tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese. Un itinerario dove si potranno ascoltare sia antiche e struggenti ballate sia godere del ritmo e dell’energia della letteratura musicale dedicata al repertorio da danza.

Le canzoni affondano le loro radici nel grande lascito di composizioni che a partire dal XVII secolo sono state arricchite e tramandate sino ai nostri giorni.

I brani strumentali provengono dal vasto ed antico repertorio legato al violino, alla uilleann pipes ed al flauto traverso, sicuramente tra i più importanti strumenti della tradizione irlandese.

La chitarra apporta una grande energia ritmica e dinamica alla affascinante tessitura ritmico melodica presentata dagli strumenti solisti.