Grande festa a Bra per la comunità senegalese tra musica e tradizioni locali [FOTO]

Parola d'ordine: accoglienza, il filo rosso che lega Bra all’Africa. Sabato 22 luglio, la comunità senegalese si è data appuntamento nel cortile delle Scuole “Maschili” per una festa che ha messo al centro la gioia della condivisione.





L’iniziativa, organizzata dall’ASBARL (Associazione Senegalese Bra Alba Roero e Langhe), è stata un’opportunità di contaminazione culturale e sociale per poter continuare a crescere come comunità in un clima di serenità. In fondo, la convivialità è la forma più semplice di integrazione, da continuare a coltivare insieme a solidarietà, amicizia e rispetto.