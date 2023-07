Tanti eventi e proposte per trascorrere nella Granda questa domenica di luglio

Tante iniziative in programma per oggi, domenica 23 luglio, tra feste patronali, Cuneo Illuminata, enogastronomia, grandi rassegne musicali, spettacoli, cultura e castelli da visitare

Feste di paese e manifestazioni

A Roddino questo fine settimana è in programma il tradizionale appuntamento con musica, teatro arte e gastronomia Mataria ‘d Langa (pazzia di Langa). Questa domenica, 23 luglio, sarà una serata tutta da ballare con i Divina e con Gian Bassignana dj, a ingresso gratuito. Previsto servizio bar e ristoro a partire dalle 19 con ricco menù piemontese e balcanico, per tutti i gusti. Questa sera si potrà gustare la grigliata mista di carne a cura degli amici “costinari” di San Lorenzo. Consigliata la prenotazione. Lunedì 24 luglio andrà in scena lo spettacolo teatrale “Premiata merceria Spatusso” con la compagnia “Il Nostro Teatro di Sinio”, a ingresso gratuito.

Enogastronomia, musica e sport nei giorni di festa a Rocchetta Belbo, fino al 24 luglio, in occasione della Festa patronale di sant’Anna. Nella mattinata di questa domenica è previsto il raduno di trattori, Vespa e auto d’epoca, con aperitivo e pranzo in piazza. Nel pomeriggio, alle 17, inizierà la camminata nei boschi alla quale seguirà la cena a base di pesce e la musica da ballare dagli anni Settanta ai Duemila con la discoteca mobile Cruisersound. La festa si concluderà lunedì 24. Info e programma completo: www.facebook.com/people/Proloco-Cuj-Dej-Formentin-Rocchetta-Belbo/100066734918902



Levice in Festa 2023 è in calendario questo fine settimana nel paese dell’Alta Langa con tanti appuntamenti. Oggi, 23 luglio, alle 20 cena con menù di pesce. Manu e Pino show presenteranno canzoni della musica italiana da cantare insieme. Prenotazione obbligatoria. Area bimbi per intrattenere i più piccoli. La festa proseguirà martedì 25 con la Porchetta di Tarcisio e musica con Sonia De Castelli. Info: www.facebook.com/proloco.levice

Si chiama Lunghe Langhe il raduno che, annualmente, Alba chapter organizza per portare sulle colline i tanti appassionati delle Harley Davidson. Fino ad oggi, arriveranno circa settecento harleisti, provenienti anche da Svizzera, Germania e Francia. Tra le tappe: Cossano, Benevello, Rodello, Guarene e Novello. Info: www.facebook.com/albachapter



Continua, nella frazione Baroli a Baldissero d’Alba la “Festa d'Estate”. Oggi, domenica 23, è in programma la cena della “Porchetta a Go-Gò” del leggendario Tarcisio. A seguire, karaoke con Andrea Giardino. La cena è su prenotazione. Info: https://comune.baldisserodalba.cn.it

A Canale d’Alba questo fine settimana anteprima dell’80ª Fiera del Pesco. Oggi la giornata si aprirà alle 10 con il taglio del nastro della rinnovata Piazza Trento&Trieste, oggetto in questi mesi di un profondo lavoro di riqualificazione. In piazza Italia, alle 11, verrà inaugurata la Fiera, con i suoni della Triuggio Marchin' Band. Alla sera, doppia proposta: con il cabaret di Raul Cremona ancora in piazza Italia, e il ballo liscio con l'orchestra di Matteo Bensi presso l'Anfiteatro.

La festa patronale di San Giacomo è un appuntamento irrinunciabile nella frazione Cornale di Magliano Alfieri. Gran finale questa sera, alle 20, con il “pasta party” per tutti, offerto dalla Pro Loco, e la ricca tombola. Aperti il bar e il banco beneficienza.

Info: www.facebook.com/circoloacli.cornale

Questo fine settimana Guarene ospita la Festa Patronale di San Giacomo.

Questa sera appuntamento con il concerto del Chorus 2000 nella chiesa della SS Annunziata, alle ore 21.00 il cui ricavato sarà devoluto all' Sezione AIL di Cuneo "Paolo Rubino" ODV .

Mondovì e Motori – Week End con le Vecchie Signore torna nel monregalese con le splendide vetture che hanno segnato un’epoca. Saranno presenti oltre cinquanta equipaggi provenienti dall’Italia e dalla vicina Francia, tutti costantemente con vetture ante 1940.

Questa domenica sarà dedicata all’Evento Supercar con la “Salita in Alta Quota, Mondovì – Prato Nevoso”, e il tributo al “Car Designer del Secolo”, Giorgetto Giugiaro.

In Piazza Maggiore, fin dalla mattinata, sarà possibile ammirare iconiche vetture che hanno fatto la storia del Car Designer. In simultanea all’evento Supercar, andrà in scena “Metti in Moto il Dono”, giro motociclistico volto a sensibilizzare le donazioni di sangue e plasma. Info e programma completo: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/mondovi-e-motori

In questo fine settimana di luglio Bagnasco tornerà a colorarsi di nuovi, splendidi murales che, con l’edizione 2023 di Bagnasco a Colori, arricchiranno il paese della Valle Tanaro. Questa domenica, da mattina a sera, artisti, musicisti, pittori ma anche mercatini e tante altre sorprese invaderanno il centro storico in via Basteris. Dalle 11 si terrà anche l’esibizione del Bal do Sabre lungo tutta la via e dalle 19 cena nel Parco Manifestazioni con serata gastronomica e piatto tipico “polenta saracena”. Alle 23 l’estrazione della lotteria con ricchi premi.

È festa anche a Rocca Cigliè: oggi alle 16.30 sono in programma la camminata dell’amicizia, alle 20 l’apericena al tramonto (su prenotazione) ed alle 21.30 lo spettacolo teatrale con il GeriaTrio (Filippo Bessone, Attilio Ferrua e Giampiero Gregorio). La camminata, aperta a tutti, sarà su sterrato ed all’ombra e porterà alla scoperta delle cappelle del territorio e dei vigneti sorti con il recupero dei terreni incolti. Durante la festa sarà possibile visitare la torre. Info: pagina Facebook proloco Rocca Cigliè.

A Monasterolo Casotto, oggi, domenica 23 luglio, è in programma la camminata in 4 tappe gastronomiche sul Sentiero Landandè, organizzata dal Comitato Landandè sul petalo giallo, aperta a tutti. Il percorso è quasi interamente all’ombra dei bellissimi castagni del paese, di circa 10 km totali. La spesa per la partecipazione e di 15 euro per gli adulti e di 8 euro per i bambini fino ai 10 anni. Il ritrovo, presso il campo sportivo di Monasterolo alle 8.30 con partenza alle 9. Servizio bar attivo alla partenza ed all’arrivo. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/sentierolandande

Prato Nevoso, Frabosa Sottana, si prepara ad accogliere fino ad oggi, 23 luglio la Sagra dell’Acciuga. È l’occasione perfetta per gustare la prelibatezza marina, in una varietà di ricette tradizionali e al tempo stesso innovative. Nei giorni della sagra i visitatori potranno passeggiare tra gli stand gastronomici vivere momenti di convivialità, condividendo la passione per il cibo e vivendo l’atmosfera tipica delle feste di paese, grazie anche allo show di musica dal vivo, che sabato sera accompagnerà la manifestazione. Il menù preparato per l’occasione comprende un cono di acciughe oppure un cono misto, il primo piatto “pasta del marinaio” (sugo al pomodoro, acciughe, olive e capperi), dolce e acqua al costo di 20 euro.

Si celebra a Monterosso Grana la tradizionale festa patronale dedicata a San Giacomo con un ricco programma fatto di spettacoli, luna park e intrattenimento. Questa domenica, dopo la Santa Messa alle 10.00, si svolgerà la processione accompagnata dalla tribaldetta e dalla Banda musicale di Bernezzo. A seguire aperitivo sulla piazzetta della chiesa. Dalle ore 8, nel concentrico, mercatino di prodotti tipici artigianali, sculture in legno di Barba Brisiu e alle 12 arrivo dei cavalieri della Valle Grana e associazione Acste. Alle 14.00 apertura del banco di beneficenza e mostra di quadri del pittore Luciano Seddaiu, 1° ritrovo di auto sportive, storiche e tuning, alle 16 giochi popolari e dalle 19.00 serata gnocchi. Alle 21 presso l’oratorio ci sarà la proiezione del video sui rifugi alpini “Il piatto forte dei Rifugi”. Gran finale lunedì 24 luglio con bocce, polentata e falò di San Giaculin.

A Cuneo, fino al 30 luglio, continuano gli appuntamenti con la spettacolare Cuneo Illuminata. In questo fine settimana sono previsti l’esposizione veicoli Sparco, visite guidate e aperitivi. Questa domenica, alle 22 e alle 22.20, in piazza Galimberti e in via Roma andrà nuovamente in scena lo “Spettacolo di luci a tempo di musica”. Alle è anche in programma, in piazza della Costituzione, la prima nazionale del musical "La sirenetta. Il ritorno di Ariel".

Tempo di festa a Pontechianale, dove fino ad oggi, 23 luglio, si terranno le celebrazioni della festa di Santa Maria Maddalena. Questa domenica, spazio alla terza edizione de “Il Cantalago”, la passeggiata enogastronomica sulle rive del lago artificiale di Pontechianale. Durante la giornata, a partire dalle 9, verrà allestito il mercatino dell’antiquariato lungo l’area pedonale del capoluogo. Alle 14.30, in piazza del Municipio, si terrà il gioco di squadre di cultura musicale “Sei Forte!”.

Questo fine settimana a Trinità è in calendario la commemorazione della Brusatà, in ricordo del saccheggiamento del paese da parte dei tedeschi nella Seconda guerra mondiale. Molti gli appuntamenti in programma per oggi: 10 in biblioteca si terrà il convegno “La Brusatà” e poi verrà consegnata la costituzione ai diciottenni; alle 13 si terrà il pranzo su prenotazione, alle 17 sfilata al soggiorno per anziani, alle 17.30 discorso delle autorità, presentazione della delegazione siciliana e rappresentazione della “Pantomima della Cordella” al parco Allea; alle 19.30 al Teatro Garavagno, la compagnia teatrale “Gli Instabili” presenta “Viva Churchill” e infine alle 21 in Piazza Umberto I “Un bocon ed pan sota le steile”. Info: www.comune.trinita.cn.it



Torna la festa della collina di Verzuolo. Questa domenica alle 10.30 ci saranno la messa solenne e la processione; seguirà l’incanto. Alle 13 il pranzo (costo 20 euro) e nel pomeriggio merenda per grandi e piccini. Sarà presente il servizio bar. Info e contatti per prenotare: pagina Facebook associazione “Ciat ca Ramoignu



Festa a Sant’Antonino a Salmour con la Sagra dei prodotti tipici. Oggi alle 18.30 verrà inaugurato il percorso ciclo pedonale in frazione Lucchi. Alle 20.00 ci sarà la serata “spaghetti allo scoglio” a 20 euro, su prenotazione. Alle 21 si danzerà con l’orchestra “I Roeri”. Info e locandina: www.comune.salmour.cn.it



Fino al 26 luglio, a Sant’Anna di Boves, torna la festa annuale della frazione. Questa domenica, 23 luglio, dalle ore 10.30 la messa solenne. Dalle ore 15 esibizione cinofila del centro cinofilo “Il Cerbero” in collaborazione con la Pensione Cani “La Bisalta” di Boves. Durante la giornata si terranno anche dimostrazioni di attività equestri e battesimo della sella a cura dell’ASD Scuderia La Quercia e per i più piccoli gli animali della piccola fattoria santannese in collaborazione con l’Azienda Agricola “Il Sogno”. Seguirà il Nutella Party. Alle 20 grande Cena Campagnola, biglietti disponibili fino ad esaurimento. La festa proseguirà a suon di musica con la serata danzante con l’Orchestra “Non solo liscio”. Programma fino al 26 luglio su: www.comune.boves.cn.it



A Garessio c’è Aqua – festa dell’acqua. Sport, cultura, cibo e musica faranno da cornice a un evento ora più che mai importante per porre l’attenzione su una risorsa preziosa come l’acqua. Alle 9 apertura del mercatino artigianale. Dalle 10.00 “Gocce di benessere” con apertura del centro benessere e Gocce di Sport: escursioni speleologiche di gruppo alla Grotta del Gazzano.

Alle 11.00 e alle 15.00 laboratori per bambini “Acquario merenda”.

Spettacoli e musica



Oggi, domenica 23 luglio, la rassegna musicale “Suoni dalle colline di Langhe e Roero” approderà alle ore 18 a Bossolasco con “Contemporary Tango” sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista. Fabio Furia al bandoneon e Marco Schirru al pianoforte si esibiranno in musiche di Piazzolla, Furia e Balcarce. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Info su www.albamusicfestival.com



Il festival Occit’amo fa tappa in Valle Maira e oggi si sposta ad Elva. A partire dalle 11 avrà luogo lo stage “Danze della Guascogna e del Languedoc” a cura di Daniela Mandrile, con visita delle borgate in musica e pranzo occitano a seguire. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si terrà il Bal d’Ista con la partecipazione dei Brankà Bodegaires e della Superbandia, in un concerto che richiamerà musicisti provenienti dalla città di Tolosa e suonatori delle vallate occitane del Cuneese. Info: www.occitamo.it/valle-maira



A Mondovi Il Festival Piazza di Circo nell’ultima settimana ospiterà l’Hibryd Festival della Fondazione Cirko Vertigo. Oggi spettacoli dalle 20. La chiusura del Festival è affidata a Immaginaria, questa domenica, 23 luglio, alle 22 sotto lo Chapiteau. Durata 45 minuti, ingresso 3 euro. Info: www.piazzadicirco.it/programma-2023



Oggi, domenica 23 luglio, alle 21, a Cuneo in piazza della Costituzione, andrà in scena il Musical La Sirenetta, una storia che ha emozionato intere generazioni, scenografie da favola e musiche coinvolgenti vi accompagneranno in un emozionante viaggio negli abissi degli oceani.

Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Hans Christian Andersen, è la storia di Ariel, figlia di Tritone Re del mare, una ragazzina per meta pesce e metà umana, che vive negli abissi degli oceani, libera e felice, accompagnata sempre dal suo fidatissimo amico Sebastian, uno strano e pasticcione Crostaceo Rosso che, a modo suo la vuole proteggere da tutte le insidie ed i pericoli nascosti nei fondali marini. Biglietti in vendita online su www.promocuneo.it



La XVIIma edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival farà una tappa a Savigliano questa domenica, nei suggestivi spazi del Museo Ferroviario Piemontese. Domenica, alle 15, andrà in scena lo spettacolo "Fermata a richiesta". Il biglietto d’accesso all’evento costa 3 euro. Info: https://www.festivalmirabilia.it



Nel “Bosco Fatato” a Montaldo Roero appuntamento oggi, 23 luglio, alle 16, nella selva adornata accessibile dal sentiero sulla strada che da Montaldo conduce a Monteu Roero: al centro della scena, ci sarà la compagnia “Involo” e il teatro di figura con Josephine Art, tra marionette e burattini. Spettacolo ad offerta libera. Info: www.facebook.com/EcomuseoRocche



Oggi, domenica alle 18, a Marmora, l'associazione Luoghi di Passaggio presenta il reading-concerto "Parole e suoni sui luoghi di passaggio". La voce di Luca Occelli, insieme al flauto traverso di Alberto Gertosio e alla chitarra di Alberto Savatteri, darà vita a un immaginario e immaginato "Testamento di un alcolista" che prende in prestito, e custodisce, le parole di Raymond Carver, Charles Bukowski, Kurt Voonegut, Italo Calvino, Ernest Hemingway e Charles Baudelaire. A ospitare lo spettacolo, gli ex locali del monastero di Padre Sergio, in località Parrocchia di San Massimo. Locandina su: www.vallemaira.org/eventi/parole-e-suoni-sui-luoghi-di-passaggio





Cultura, castelli aperti e musei



Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info: www.castelliaperti.it



Il Salone del Libro di Montagna è in programma questo fine settimana presso la Confraternita di Frabosa Sottana. L’appuntamento prevede presentazioni librarie e convegni cui prenderanno parte scrittori, giornalisti, studiosi ed esperti. Ricca di personaggi di primo piano si preannuncia la parte del programma riservata alle presentazioni letterarie. Saranno nove i libri che verranno presentati direttamente dagli autori. Ingresso libero. Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito della manifestazione www.frabosasottana.com e su www.salonelibromontagna.



L’appuntamento estivo della quarta domenica del mese di “Al Museo in Famiglia” al castello di Magliano Alfieri è oggi, domenica 23 luglio, quando grandi e bambini potranno andare insieme alla scoperta degli spazi e della storia del maniero roerino. Per tutta la giornata si potrà acquistare all’ingresso del castello un kit di gioco per avventurarsi lungo i percorsi museali che si snodano tra le stanze del maniero: il Museo di Arti e Tradizioni popolari, con la sezione dei Soffitti in Gesso, e il museo dedicato al Teatro del Paesaggio delle colline di Langhe e Roero.

A Bastia Mondovì la chiesa di San Fiorenzo, con una superficie dipinta di ben 326 mq, rappresenta il ciclo affrescato del XV secolo più esteso del Piemonte. Da luglio a ottobre, domenica a festivi dalle 15 alle 19, visite guidate su prenotazione scrivendo a infosanfiorenzo@libero.it