Paesana, un evento dopo l’altro al Parco “La foglia”

Un grande successo: questo è stato la “Festa della birra” che il Parco “La foglia” di Paesana, la nuova area di aggregazione e svago allestita sul Lungopo, ha ospitato venerdì 21 e sabato 22 luglio scorsi.

Sono stati centinaia e centinaia i giovani (e… meno giovani) ad affollare il vasto spiazzo erboso prima il venerdì, per la cena a base di paella valenciana accompagnata dalla musica live della “No Way band” e dalla DJ Giulia Frencia, e poi il sabato per la colossale grigliata di carne con la musica live de “I cavalieri di Zara” e il DJ Roberto Bussi a fare da colonna sonora.

Il prossimo appuntamento musical-culinario è ora fissato per domenica 30 luglio quando, dalle 16, andrà in scena un Gin Party con acciughe fritte accompagnato dalla musica di DJ Roberto Bussi.