Sono gemelle e si chiamano (anche loro) Dematteis: Luisa e Enrica dominano i trail del Monviso

Fortissime. Gemelle. In una parola Dematteis. Sono Luisa e Enrica e sono le cugine dei più noti Bernard e Martin.

E, come loro, sono delle straordinarie fondiste di corsa in montagna. Un cognome, una garanzia.

Classe 1983, entrambe infermiere all'ospedale Santa Croce di Cuneo, hanno dimostrato, ancora una volta, di essere due atlete incredibili. Hanno infatti dominato i trail del Monviso in questo fine settimana di sport nel Saluzzese.

Luisa è arrivata quinta assoluta e prima tra le donne nella distanza di 60 km, con un tempo di 7 ore 14 minuti e 30 secondi.

La gara è stata vinta dal suo compagno di squadra della Podistica Valle Varaita, Daniele Lantermino, al traguardo in 6 ore, 27 minuti e 27.

Enrica si è invece misurata sulla distanza delle 100 miglia: 160 km e 8000 metri di dislivello positivo. Una gara al via venerdì sera alle 21 da Saluzzo e per molti atleti non ancora terminata. Lei, nelle primissime posizioni fin dalla partenza, è arrivata seconda assoluta in 25 ore e 54. Ovviamente è la prima donna.

Si è lasciata dietro tutti. Davanti a lei, con un tempo di 24h 44 e 51, solo Fabio Di Giacomo.

Ieri sera, al traguardo poco prime delle 23, Enrica è arrivata proprio con i suoi cugini Bernard e Martin, che, fuori gara, l'hanno accompagnata facendole da ali negli ultimi chilometri, tra gli applausi e l'emozione della piazza.