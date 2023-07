(Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero maschile, la prima medaglia dalla piscina per gli azzurri, ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Gli azzurri Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon hanno chiuso in 3:10.49. Oro all'Australia in 3:10.16 e bronzo agli Stati Uniti in 3:10.81.