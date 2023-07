Bando Agrisolare, Bergesio (Lega): “Un miliardo di euro per la sostenibilità delle aziende agricole italiane e per combattere la crisi energetica”

“Investimento fondamentale per il nostro Paese, nell’ottica della transizione ecologica e del contrasto alla crisi energetica”. Lo afferma il Senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, commentando l’avviso emanato dal Masaf per la presentazione delle domande per la realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso produttivo.

Il bando è rivolto ai settori agricolo, zootecnico e agroindustriale nell’ambito del Pnrr - investimento "Parco Agrisolare". Le domande dovranno essere presentate tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE, accessibile dall'Area Clienti GSE a partire dalle ore 12 del giorno 12 settembre e fino alle 12 del 12 ottobre 2023. Le risorse ammontano a circa un miliardo di euro.

L’obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Il Senatore della Lega, Vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama, continua: “Diversi studi prospettano che per il 2030 il mercato globale per la produzione delle tecnologie a zero emissioni triplicherà, con un giro d’affari previsto di 600 miliardi di euro. Il settore agricolo può dare un contributo determinante alla transizione ecologica ed energetica ed è quindi necessaria una forte accelerazione sull’attuazione del PNRR e del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), attualmente all’esame della Commissione europea”.

Ancora Bergesio: “Con il PNRR il nostro Paese pone le basi per la diffusione su larga scala di impianti per migliorare l’efficienza energetica del settore agricolo e dell’allevamento. Bioeconomia circolare, carbon farming, agrivoltaico, parco agrisolare, biometano, gli impianti a biogas, sono alcuni dei temi su cui l’agricoltura può garantire un importante contributo in questo processo transitorio. In tal senso, i decreti che implementano le misure del PNRR testimoniano la crescente attenzione di questo Governo alle numerose possibilità offerte con la pianificazione euro-nazionale di lungo periodo. Il Bando Agrisolare si inserisce in quest’ottica”.

Il Senatore Bergesio conclude: “Investire nel rafforzamento dell’indipendenza strategica energetica dell’Unione non può prescindere da costanti sussidi nel campo agricolo, al fine di potenziare la capacità strutturale e produttiva europea e del nostro Paese. L’impegno del Governo va in questa direzione, con molte risorse messe in campo per incentivare l’economia verde, ma soprattutto per alleggerire il peso del caro energia che grava sulle famiglie e che sta rallentando la nostra economia e mettendo in grave difficoltà le nostre aziende”.